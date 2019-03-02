"فيسبوك" ترفع دعوى قضائية ضد مروجي بيع الحسابات الوهمية

رفعت شركة "فيسبوك" دعوى قضائية في محكمة فيدرالية أمريكية باسم شبكتي فيسبوك وإنستجرام بحق أربع شركات وثلاثة أشخاص مقرهم الصين تتهمهم بترويج وبيع حسابات وهمية.



وقالت شركة فيسبوك ـ في بيان أوردته قناة الحرة الاخبارية اليوم السبت ـ إن المتهمين استغلوا مواقع فيسبوك وانستجرام بالاضافة إلى تويتر وجوجل في عملية البيع، مضيفة أنها حولت الأمر إلى القضاء للتأكيد على أنها لا تتسامح مطلقا في عمليات التحايل.



وأكدت "فيسبوك" أنها تعمل بقوة على حماية منصاتها الرقمية، وأنها تكرس جهود قوية لكشف تلك السلوكيات وإيقافها، بما في ذلك تعطيل ملايين الحسابات الوهمية يوميا.