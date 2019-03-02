القاهرة : السبت 02 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
11:16 م

تفاصيل خطة «النقل» لتطوير منظومة السكك الحديدية بتكلفة 160 مليار جنيه
12:31 م

هنية: مباحثاتنا فى القاهرة حول المفقودين الأربعة هى الأكثر أهمية
07:25 م

الساحرة.. منة شلبى: أدوارى الفنية لا تشبهنى.. وأقرأ سيناريو مسلسل جديد

06:38 م

كيفية غُسل والصلاة على من مات حرقًا؟ الأزهر يجيب
07:30 م

مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر HD مباشر MATCH
04:41 م

خاص.. وفد حماس برئاسة هنية يغادر القاهرة إلى غزة
03:22 م

CBC Sport HD | مشاهدة مباراة ليفربول ووواتفورد بث مباشر liverpool vs watford
12:36 م

فيديو من كاميرات المراقبة يرصد لحظة وقوع حادث قطار "محطة مصر"
10:58 ص

النيابة تأمر بتفريغ كاميرات المراقبة في حريق قطار محطة مصر
10:56 ص

التحقيقات الأولية تكشف خطأ السائق في حادث "محطة مصر"
08:44 م

مفاجأة.. الأهلى ينهى اتفاقًا لضم كريم بامبو لمدة 5 مواسم

05:56 م

العالم يحتفل بذكرى "غاندي": أفكاره ألهمت المصريين فى مكافحة الاستعمار
الصحة
السبت 02/مارس/2019 - 08:14 ص

السجائر الإلكترونية قد تزيد من أزيز الصدر وضيق التنفس

السجائر الإلكترونية
السجائر الإلكترونية
أ ش أ
dostor.org/2536739

أكدت دراسة طبية أن السجائر الإلكترونية لا تقل ضررا عن السجائر التقليدية، وأنها مرتبطة بأزيز الصدر عند البالغين، وهو ما يمثل مقدمة لظروف صحية خطيرة، بما فى ذلك أمراض القلب، وسرطان الرئة، وتوقف التنفس أثناء النوم.

وأوضحت الدراسة أن الأشخاص الذين أصيبوا بإلتهاب فى المعدة كانوا أكثر عرضة للإصابة بالأزيز؛ مقارنة بالأشخاص الذين لا يستخدمون منتجات التبغ بانتظام.

وقالت الدكتورة "ديبورا أوسيب"، الأستاذ فى "مركز روتشيستر" الطبى فى الولايات المتحدة:" الرسالة التى تؤكد عليها النتائج أن السجائر الإلكترونية ليست آمنة عندما يتعلق الأمر بصحة الرئة".

وأضافت:"إن التغييرات التي نراها من خلال تدخين السجائر الإليكترونية سواء فى التجارب المعملية أو الدراسات التي أجريت على الأشخاص الذين يدخنون السجائر الإلكترونية، تتوافق مع العلامات المبكرة لتلف الرئة، وهو ما يعد أمرا مثيرا للقلق للغاية".

وقد أظهرت الدراسة - التي أجريت على مايقرب من 28 ألف بالغ ونشرت نتائجها فى دورية التبغ – أن البالغين كانوا أكثر عرضة بمعدل 1،7 مرة للإصابة بأزيز التنفس والأعراض التنفسية المرتبطة بها مثل، صعوبة التنفس، مقارنة بالأشخاص من غير المدخنين للسجائر الإلكترونية.

وعلى الرغم من أن السجائر الإلكترونية يتم تسويقها كبديل أقل ضررا لتدخين السجائر، إلا أن العديد من المخاوف لا تزال مرتبطة بالعواقب الصحية طويلة المدى لدخان السجائر الإلكترونية.

اقرأ أيضًا
منذ شهر

هانى عارف: «السكتة الدماغية» ثانى أسباب حالات الوفاة فى مصر

منذ 12 شهر

«الدستور» تحاور أطراف خناقة «الصيادلة» قبل «عمومية الإثنين»

الآن

الخارجية اليمنية تطالب إيران بالتوقف عن دعم ميليشيات الحوثى

نوال الزغبى تحتفل بألبوم "كده باى" فى الشارقة

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية السبت 2 مارس 2019

موعد مباراة الإسماعيلى وشباب قسنطينة الجزائرى والقنوات الناقلة

ads
الأكثر قراءة

الطيب وجمعة: لم يرد نص قرآنى صريح يأمر بتعدد الزوجات

أسامة كمال: حادث قطار محطة مصر متعمد (فيديو)

قرار جديد من "الخطيب" بشأن مؤمن زكريا

موعد مباراة الإسماعيلى وشباب قسنطينة الجزائرى والقنوات الناقلة

ألبومات الصور

بالصور.. "ماسورة الموت" طريق تلاميذ البحيرة لمدرسة "عزبة الديب"

بالصور.. إقبال متوسط على مستشفى زفتى لإجراء الفحص الشامل ضمن "100 مليون صحة"

"معًا للتنمية" تنظم قافلة طبية بقرية الغريزات فى سوهاج

بالصور.. أهالي أسوان يشيعون "محمود لامور" ثاني ضحايا محطة مصر

رياضة

الكلاسيكو.. موعد مباراة برشلونة وريال مدريد والقنوات الناقلة

موعد مباراة الإسماعيلى وشباب قسنطينة الجزائرى والقنوات الناقلة

مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم.. كورة أون لاين.. بث مباشر.. شاهد مباراة الكلاسيكو اليوم

نجم الساعة

أحد أقارب مصابي محطة مصر:"تعرفنا عليه من الفيس بوك"

الأكثر قراءة

الطيب وجمعة: لم يرد نص قرآنى صريح يأمر بتعدد الزوجات

أسامة كمال: حادث قطار محطة مصر متعمد (فيديو)

قرار جديد من "الخطيب" بشأن مؤمن زكريا

موعد مباراة الإسماعيلى وشباب قسنطينة الجزائرى والقنوات الناقلة

ads
كشكول

ننشر توصيات المؤتمر الـ19 لقسم العيون بطب المنوفية

بالصور.. "صيدلة الزقازيق" تشارك في حملة ١٠٠ مليون صحة

اليوم.. "الأزهر والفرنسيسكان" في حوار السلام والطمأنينة

اليوم.. ختام الجلسات التحضيرية لمؤتمر "التعليم في مصر"

اليوم.. وزير التعليم يعتمد جدول امتحانات الثانوية العامة

الأمصار

ممثل الديمقراطى الكردستانى فى ذكرى رحيل بارزانى: خلافاتنا فى العراق إلى زوال

بدقيقة حداد علي الشهداء.. الديمقراطى الكردستانى يحتفل بالذكرى الـ 40 لرحيل بارزانى

"جمعة المرأة الفلسطينية" عنوان مسيرة العودة الأسبوع المقبل

الجامعة العربية تدين حادث التفجير الإرهابي في مقديشيو

صلاة الغائب في المسجد الأقصى على ضحايا قطار محطة مصر "فيديو"

مرايا الابداع

الطريق يعود إلى الخلف

أفهم!

ads
منوعات

التعليم والوظيفة أكثر ما يهم الشباب الصيني

غضب لإعدام 6 كلاب لدى إجراء تجربة على زراعة الأسنان بالسويد

روما تشهد في فبراير أدفأ طقس منذ 150 عامًا

الصحة

اليابان تقدم مشروع قرار أمام الأمم المتحدة لمكافحة تلوث المحيطات

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎