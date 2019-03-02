أبرزها "الطروحات الحكومية".. قضايا الشأن المحلي تتصدر اهتمامات الصحف

الأهرام:

وذكرت صحيفة الأهرام، أن اللجنة الوزارية لبرنامج "الطروحات الحكومية"، برئاسة الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أعلنت بدء مرحلته الأولى غدا، التى تتضمن طرح 5 شركات عامة بالبورصة، هى: الشرقية للدخان، والإسكندرية لتداول الحاويات، ومصر الجديدة للإسكان، والإسكندرية للزيوت "أموك"، وأبو قير للأسمدة، على أن تكون البداية بـ"الشرقية للدخان".



وقال الدكتور محمد معيط، إن تنفيذ المرحلة الأولى من "الطروحات الحكومية" جاء بعد إجراء العديد من الدراسات حول الشركة التى سيتم البدء بها، وتجهيزها للطرح الخاص والعام بالسوق "الثانوية" للبورصة المصرية، موضحا أن تأجيل تنفيذ البرنامج خلال الفترة الماضية يرجع، بشكل أساسى، إلى عدم استقرار أسواق المال العالمية، واضطرابات أسواق المال الناشئة، التى تنعكس على سوق المال المصرية، وهو ما دفع اللجنة الوزارية إلى تأجيل الطرح، حتى تستعيد الأسواق توازنها.



ونقلت (الأهرام) عن مصادر مسئولة بالسكك الحديدية قولها إنه تم الانتهاء، فى وقت متأخر أمس، من التقرير الفنى حول حادث محطة مصر، وقالت إن التقرير يؤكد المسئولية الكاملة لسائقى الجرارين اللذين احتكا ببعضهما فى "حوش المناورة"، على بعد 1.5كيلو من المحطة، وهو ما أدى إلى توقفهما عن الحركة، إلى جانب عاملى برج المراقبة والتحويلة.



وأوضحت المصادر أن الكارثة بدأت عندما أدار سائق الجرار 2305 المحرك بأقصى سرعة له وهو متوقف، وغادر الكابينة للتشاجر مع زميله، وعندما انتهى الاحتكاك بينهما كان الجرار قد انطلق بسرعته فى اتجاه المحطة، بينما كان يجب على مسئول برج المراقبة وعامل التحويلة التدخل بسرعة، لتغيير مسار الجرار، إلا أنهما لم يلتزما بقواعد التشغيل فى مثل هذه الحالات الطارئة.



وذكرت (الأهرام) أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أطلقت أمس، المرحلة الثالثة من مبادرة (100 مليون صحة)، للقضاء على فيروس «سى»، والكشف عن الأمراض غير السارية فى 7 محافظات، هى: الجيزة، والغربية، والشرقية، والدقهلية، والوادى الجديد، وقنا، والمنيا، التى تستهدف فحص 23 مليونا و39 ألف مواطن.



وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يصل إجمالى الذين تم فحصهم فى المبادرة الرئاسية، بعد انتهاء مرحلتها الثالثة، إلى أكثر من 45 مليون مواطن، وهو العدد الذى تستهدفه المبادرة منذ انطلاقها.



وفي الشأن الدولي، قالت صحيفة (الأهرام)، إنه وبعد أن انتهت قمة هانوى إلى طريق مسدود، تعهدت كوريا الشمالية بعقد مزيد من المحادثات مع الولايات المتحدة مؤكدة أن الجانبين تركا الباب مفتوحا أمام التفاوض من جديد.



وأشارت الصحيفة إلى أن الاجتماع الثانى بين زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون والرئيس الأمريكى دونالد ترامب قد انتهي وسط حالة من الإرتباك، حيث ألغى حفل التوقيع ولم يصدر أى بيان مشترك.



ومن جانبه، أوضح وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو أن سبب فشل المحادثات هو أن كوريا الشمالية طلبت رفعا كاملا للعقوبات خلال القمة لكنها افتقرت إلى الوضوح التام بشأن ما يمكنها تقديمه فيما يتعلق بتفكيك منشأة يونجبيون النووية.



وفي الشأن العربي، ذكرت (الأهرام) أن الرئيس السودانى، عمر البشير، سلم قيادة حزب "المؤتمر الوطني" الحاكم إلى نائبه فى الحزب، أحمد هارون.مشيرة إلى أن الرئيس البشير قرر نقل سلطاته فى رئاسة الحزب إلى نائبه أحمد هارون، مشيرة إلى أن هارون سيقوم بـ"مهام رئيس الحزب، حتى يعقد الحزب مؤتمره العام، وينتخب قيادة جديدة".



الجمهورية:

من جانبها، ذكرت صحيفة (الجمهورية)، أن وكالة "بلومبرج" الإخبارية أكدت على تحقيق السندات المصرية مكاسب بنسبة 5% خلال شهر فبراير لتسجل بذلك أفضل مكاسب بين نظيراتها في الأسواق الناشئة.. بالإضافة لأفضل أداء سنوي لها على الإطلاق وخلال عام وتعافي الجنيه المصري إلى أعلي مستوى له مقابل الدولارخلال عامين تقريبا.



وأضافت أن "بلومبرج" رأت أن موافقة صندوق النقد الدولي علي الشريحة الخامسة وإشادته بالتقدم في الإصلاحات الاقتصادية التي أنجزتها الحكومة المصرية ساهمت في تدفق المستثمرين، ونجح قرار تحرير سعر الصرف في تعزيز القدرة التنافسية للمصدرين في ظل انخفاض قيمة الجنيه، مشيرة لتوقع بنك الإمارات دبي الوطني أن يتوسع الاقتصاد المصري بنسبة 5.3 في السنة المالية المنتهية في يونيو القادم.



وفي شأن آخر، ذكرت (الجمهورية) أن هناك تغييرات جذرية وشاملة خلال الساعات القادمة في قيادات السكة الحديد خاصة رئيس الهيئة ونوابه وذلك بسبب حالة الاهمال والترهل وغياب الانضباط وعدم توفير معايير السلامة والأمان في الهيئة وهو ما كشفت عنه التحقيقات في حادث قطار محطة مصر.



وقالت الصحيفة إن وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر ووزير بيئة الأعمال والتجارة الروماني ستيفان رادو أوبرا وقعا مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للاستثمار بمصر ورومانيا للتعاون في مجالات الاستثمار ودعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال.. كما وقع الجانبان مذكرة تفاهم ثانية للترويج والتعاون في مجال الأسواق الثالثة "سهلة الدخول للبلدين" تركز علي دعم وتيسير ضخ الاستثمارات وعقد الشراكات وزيادة التعاون التجاري مع الشركات غير المدرجة في أسواق المال، بالترويج لتنظيم الأحداث المشتركة ومنتديات الأعمال في القطاع الذي يضم فرصًا هائلة للنمو.



وأشارت الصحيفة إلى أن مصر للطيران قررت دمج مصر للطيران للخطوط الداخلية والإقليمية "إكسبريس" مع مصر للطيران للخطوط الجوية، وكذلك شركة الشحن الجوي والبضائع مع مصر للطيران للخطوط الجوية ودمج شركة "أير كايرو" مع الشركة الموحدة لمصر للطيران.



ونقلت الصحيفة عن الطيار أحمد عادل رئيس القابضة لمصر للطيران إن الخطوة تمت بعد مراجعة بيت الخبرة العالمي الاستراتيجية للأنشطة الرئيسية للشركة القابضة ووضع التصور المناسب للاستراتيجية المستقبلية لمجموعة شركات مصر للطيران.. وانتهت إلى ضرورة إعادة هيكلة أنشطة الشركة وفقًا للمعايير العالمية.



أخبار اليوم:

بدورها، ذكرت صحيفة (أخبار اليوم)، أن وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد أعلنت أمس إطلاق المرحلة الثالثة من المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة في 7 محافظات، بعد انتهاء المرحلتين السابقتين في 20 محافظة وانتهاء فحص 30 مليونا و852 الف مواطن بهما وسجلت المرحلة الأولي 13 مليونا و100ألف مواطن كما سجلت المرحلة الثانية 17 مليونا و750 الف مواطن، وتنطلق المرحلة الثالثة في 7 محافظات وتستهدف فحص 23 مليونا و39 الف مواطن.



وحول حادث محطة مصر، ذكرت (أخبار اليوم) أن علاء فتحي سائق الجرار الذي تسبب في الحادث اعترف في التحقيقات التي تجريها النيابة العامة بمسئوليته الكاملة عن الحادث، وأكدت مصادر داخل هيئة السكك الحديد أن السائق تم ايقافه عن العمل 6 شهور بسبب تعاطيه المخدرات، وأن قرارا صدر عقب الحادث باخضاع جميع العاملين بالهيئة لكشف المخدرات.



وأشارت الصحيفة إلى أن وكالة (بلومبرج)‬ الإخبارية أكدت أن السندات المصرية تمكنت من تحقيق مكاسب بنسبة 5% خلال شهر فبراير الماضي لتسجل بذلك أفضل مكاسب بين نظيراتها في الأسواق الناشئة.



وأوضحت الوكالة الأمريكية، أنه وفقا للبيانات التي جمعتها خلال الشهر الماضي، سجلت السندات أيضا أفضل أداء سنوي لها علي الإطلاق، وأفضل أداء لها في عام، في حين تعافي الجنيه المصري إلي أعلي مستوي له مقابل الدولار خلال عامين تقريبا، ورأت (‬بلومبرج) أن موافقة صندوق النقد الدولي علي الشريحة الخامسة وإشادتها بمدي التقدم في الإصلاحات الاقتصادية التي أنجزتها الحكومة المصرية ساهمت في تدفق المستثمرين.



وفي الشأن الدولي، ذكرت (أخبار اليوم) أن وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، أعلن موافقة إسلام آباد على عرض وساطة روسي في تسوية الأزمة مع الهند، وجاء تصريح قريشي ردا علي تصريحات نظيره الروسي سيرجي لافروف الذي عبر فيها عن استعداد موسكو لتقديم ساحة تفاوض للهند وباكستان في حال أبدتا رغبتهما في ذلك.



وقال قريشي: "لافروف عرض الوساطة.. لا أعرف ماذا عن الهند، لكني أريد أن أقول لروسيا، إن باكستان مستعدة للجلوس إلي مائدة المفاوضات لتخفيف حدة التوترات"‬.



وأشارت الصحيفة إلى أنه في الوقت نفسه قال مصدر في وزارة الخارجية الهندية: "‬نعتقد أن الهند وباكستان لديهما عدد من القنوات الفعالة للتواصل وليس هناك حاجة إلي وساطة طرف ثالث"، في الأحداث الأخيرة.