الصين تؤكد حرصها على تطوير العلاقات والتعاون مع جامبيا

أكد السفير الصيني الجديد لدى جامبيا "ما جيان تشن"، حرص بلاده على العمل من أجل تطوير العلاقات والتعاون مع جامبيا.



وقال السفير الصينى - في تصريحات صحفية عقب لقائه عدد من الوزراء ومسئولين كبار من الحكومة - إنه أكد للرئيس الجامبى "أداما بارو"، أنه سيبذل قصارى جهده من أجل تطوير العلاقات الودية والتعاون بين البلدين وتعميق الصداقة بين شعبيهما، مضيفًا: "إن التعاون بين البلدين في المجالات المختلفة مثير للاعجاب بالفعل، ونحن نشعر بارتياح للسعي لإقامة المزيد من المشروعات".



ومضى قائلًا: "إن مبادرات منتدى التعاون الصيني الأفريقي تتماشى مع خطة حكومة جامبيا لتحقيق التنمية الوطنية"، مشيرًا إلى أن انضمام جامبيا إلى منتدى التعاون الصيني الأفريقي جعلها جزءًا من عائلة كبيرة، وأنها ستستفيد بالتأكيد من نتائج قمة المنتدى التى تم عقدها في بكين مؤخرًا.