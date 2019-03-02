القاهرة : السبت 02 مارس 2019
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السبت 02/مارس/2019 - 08:00 ص

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والقاهرة 19 درجة

الأرصاد ـ أرشيفية
الأرصاد ـ أرشيفية
dostor.org/2536718

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم السبت طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلاً.

كما يتوقع الخبراء أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط على غرب البلاد كما تنشط على البحر المتوسط مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.


وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت على محافظات ومدن مصر.

الصغرى العظمى

القاهرة 12 19
شبين الكوم 11 19
طنطا 11 18
دمنهور 10 18
الإسكندرية 11 18
بلطيم 10 18
مطروح 10 17
السلوم 08 17
سيوة 07 19
بورسعيد 10 19
دمياط 10 19
الزقازيق 11 19
الإسماعيلية 10 20
السويس 11 19
العريش 07 19
رفح 07 18
رأس سدر 13 19
نخل 04 19
نويبع 13 22
طابا 08 17
كاترين 02 12
الطور 12 20
شرم الشيخ 13 22
الغردقة 11 22
مرسى علم 13 21
الفيوم 11 20
بنى سويف 10 20
المنيا 09 20
أسيوط 08 20
سوهاج 08 21
قنا 09 21
الأقصر 09 21
أسوان 12 22
أبوسمبل 10 22
الوادي الجديد 09 22
شلاتين 14 24
أبو رماد 14 23
رأس حدربة 14 22
حلايب 16 21

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