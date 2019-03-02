جامبيا وألمانيا تؤكدان حرصهما على تعزيز العلاقات الثنائية

أكدت جامبيا وألمانيا حرصهما على العمل من أجل تعزيز التعاون والعلاقات الثنائية بين البلدين، جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الشئون الخارجية الجامبى الدكتور مامادو تانجارا، مع الدكتور فيليب أكيرمان مدير عام إدارة شئون أفريقيا وأمريكا اللاتينية والشرقين الأدنى والأوسط بوزارة الشئون الخارجية الألمانية فى بانجول.



وقال المسئول الألماني: "إن الغرض من زيارته هو تقييم أنشطة ألمانيا فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية مع جامبيا، وإن جامبيا شريك جيد لألمانيا، وإننى آمل أن يتم تعزيز التعاون بين البلدين فى المستقبل".



من جانبه، أكد وزير الشئون الخارجية الجامبى، أن بلاده تتطلع إلى تعزيز العلاقات الثنائية مع ألمانيا.