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اقتصاد
السبت 02/مارس/2019 - 07:40 ص

كينيا والصين توقعان على مذكرة تفاهم لتشجيع التجارة بين البلدين

كينيا والصين توقعان
كينيا والصين توقعان على مذكرة تفاهم لتشجيع التجارة بين البلد
أ ش أ
dostor.org/2536716

وقعت وزارة التجارة الصينية على مذكرة تفاهم مع وزارة التجارة والصناعة الكينية، بشأن تشكيل مجموعة عمل لتشجيع التجارة بين البلدين.

وأوضح المستشار الاقتصادى والتجارى بالسفارة الصينية لدى كينيا "جو تشى"، أنه تم التوقيع على هذه المذكرة فى أعقاب مباحثات بين البلدين، سعت خلالها كينيا إلى زيادة فرص دخول منتجاتها الزراعية إلى السوق الصينية.

وقال المستشار الاقتصادي والتجاري الصيني، إنه سيكون هناك مستويان لآليات العمل، من بينهما آلية الاجتماع الدوري، وآلية التواصل لمواجهة التحديات التجارية الثنائية من خلال التعاون وإستكشاف إمكانيات النمو التجاري وتوسيع نطاق حجم التجارة بين البلدين.

وأضاف:" إن هذا مؤشر على اعتراف البلدين بأنهما شريكان فى التجارة والاستثمارات، والعمل معًا لدفع مبادرة الحزام والطريق إلى الأمام "، لافتًا إلى أن مذكرة التفاهم ستشجع التعاون التجارى، وتعميق التعاون التجاري ورفع مستوي التجارة الثنائية ونوعيتها.

وأشار المستشار الاقتصادي والتجاري الصيني، إلى أن البلدين سيوقعان قريبًا على مذكرة تفاهم بشأن تطبيق تدابير السلامة والصحة النباتية، وأن تلك المذكرة ستركز على تطبيق معايير السلامة الغذائية والنباتية والحيوانية، وستؤدى إلى تسهيل تصدير منتجات زراعية وحيوانية مثل الشاى والبن ولحوم البقر من كينيا إلى الصين.

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