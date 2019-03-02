بولندا تؤكد حرصها الحفاظ على علاقات الشراكة مع أنجولا

أكد السفير البولندي لدى أنجولا "بيوتر ميسليفيتش" حرص بلاده على الحفاظ على علاقات الشراكة التى تربطها بأنجولا، مشيرًا إلى أن العلاقات الدبلوماسية بين بولندا وأنجولا وصلت إلى مستوى النضج الذى يسمح للبلدين بالتصرف كشريكين استراتيجيين فى الشئون الاجتماعية والاقتصادية.



وقال السفير البولندي: "إن أنجولا هى الدولة الوحيدة بين دول منطقة جنوب الصحراء الأفريقية التى حافظت على علاقاتها مع بولندا بدون انقطاع منذ عام 1976".



وأضاف:"إن التعاون بين البلدين تعاون متميز فى المجالات الاقتصادية والعلمية والثقافية، وإن ذلك يستند إلى أساس صلب وضعته حكومتا البلدين منذ إقامة علاقات دبلوماسية بينهما".



وأردف قائلًا "إننا نعتبر أنجولا شريكًا فى كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك، وذلك استنادًا إلى القيم التى تدعم حقوق الإنسان، وحفظ السلام فى المنطقة، وعبر أنحاء العالم"، معربًا عن رغبة بلاده فى مساعدة أنجولا في عملية تنويع نشاطها الاقتصادي من خلال نقل المعرفة التكنولوجية.



تجدر الاشارة إلى أن تاريخ العلاقات الدبلوماسية بين أنجولا وبولندا يعود إلى العام 1975.