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السبت 02/مارس/2019 - 07:38 ص

أوغندا تعتزم الاستعانة بشركات علاقات عامة للترويج السياحى فى دول الخليج

أوغندا تعتزم الاستعانة
أوغندا تعتزم الاستعانة بشركات علاقات عامة للترويج السياحى فى
أ ش أ
dostor.org/2536714

أعلن وزير السياحة الأوغندى إفرايم كامونتو، أن أوغندا تعتزم الاستعانة بثلاث شركات علاقات عامة فى الصين واليابان ودول الخليج؛ لمحاولة الترويج للفرص السياحية فى أوغندا، مشيرًا إلى أنه ستتم الاستعانة بهذه الشركات، بالإضافة إلى شركات أخرى فى بريطانيا والولايات المتحدة والدول الناطقة باللغة الألمانية تروج للسياحة الأوغندية.

وقال الوزير الأوغندى: "إن الحكومة أنفقت حتى الآن 1.5 مليون دولار على هذه الحملة التى كان لها تأثير بالفعل"، مضيفًا: "إنه تم تسجيل زيادة فى عدد السياح الأمريكيين بنسبة 17%، وأن ذلك هو السبب الذى جعلنا نقرر زيادة عدد شركات العلاقات العامة التى نستعين بها من ثلاث شركات إلى ست شركات".

وتابع: "أن التقديرات تشير إلى أن عدد السياح الصينيين فى الخارج يبلغ حوالى 130 مليون سائح، فلو تمكنا من الحصول على واحد فى المائة من هذا العدد ليزوروا أوغندا، فإن ذلك سيحقق مكاسب لنا، ونحن نرغب أيضًا فى جذب سياح من اليابان ودول الخليج".

وأشارت وزارة السياحة الأوغندية إلى أن السياحة أصبحت أكبر مصدر للحصول على العملة الصعبة فى أوغندا، حيث تم تسجيل مكاسب تقدر قيمتها بحوالى 1.453 مليار دولار خلال عام 2017، وأن مساهمة قطاع السياحة فى إجمالى الناتج المحلى زادت من 6.6 فى المائة خلال عام 2016 إلى 7.3% خلال عام 2017.

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