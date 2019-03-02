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السبت 02/مارس/2019 - 07:25 ص

رئيس جمهورية الشيشان يعلن إنقاذ طفل مختطف فى الشرق الأوسط

رئيس جمهورية الشيشان
رئيس جمهورية الشيشان يعلن إنقاذ طفل مختطف فى الشرق الأوسط
عبير سليم
dostor.org/2536711

أعلن رئيس جمهورية الشيشان، رمضان قديروف، عن إنقاذ طفل كان اختطف من مخيم للاجئين بالشرق الأوسط.

ونقلت وكالة "نوفوستي" الروسية، اليوم السبت، عن قديروف قوله، إن سيدة من داجستان، واسمها نوريانا إبراهيموفا، طلبت مساعدته في إنقاذ ابنها، حديث إبراهيموف، الذي تعرض للاختطاف من قبل مجهولين.

وأشار "قديروف"، إلى أنه كلف ممثله الخاص في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا زياد سبسبي، بالعمل مع مجموعة خاصة، للعثور بشكل عاجل على الطفل، وتحديد مكان تواجده.

وقال رئيس جمهورية الشيشان: "والآن يمكنني إبلاغ نوريانا والملايين من مواطني روسيا، الذين اهتموا بمصير الطفل المخطوف، بأننا تمكنا من العثور عليه، وإنقاذه، وتم نقله إلى مكان آمن في إحدى دول المنطقة"، مؤكدًا أن ممثله الخاص سيتوجه إلى هناك قريبًا، لحل كل المسائل القانونية وإعادة الطفل إلى روسيا.

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