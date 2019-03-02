ظهور المتشدد البارز "أمادو كوفا" بعد إعلان فرنسا مقتله فى مالى

ذكر موقع سايت، الذى يراقب أنشطة الجماعات المتشددة على الإنترنت، أن المتشدد البارز أمادو كوفا، الذى أعلنت فرنسا مقتله فى نوفمبر، نجا من الهجوم وظهر فى تسجيل مصور دعائي جديد، وهو يسخر من القوات الفرنسية والمالية، حسب "رويترز"، اليوم السبت.



وكانت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلى، قالت للبرلمان بعد أيام قليلة من هجوم 22 نوفمبر إن كوفا، وهو رجل دين متشدد، وقيادى بارز بجماعة متشددة مرتبطة بتنظيم القاعدة، كان أحد 35 مقاتلًا تم "تحييدهم.



كما قال جيش مالي، إن كوفا قُتل فيما اعتبر ضربة لجماعة متشددة، وهى أقوى جماعة متشددة في مالي، لكن كوفا ظهر وهو يرتدي عمامة بيضاء في تسجيل مصور نشرته وسائل الإعلام الموريتانية، وانتشر على وسائل التواصل الاجتماعى، وسخر من مزاعم قتله.

