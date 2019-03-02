موعد مباراة الإسماعيلى وشباب قسنطينة الجزائرى والقنوات الناقلة
يحل فريق الإسماعيلى ضيفاً على نظيره شباب قسنطينة الجزائري، باستاد الشهيد حملاوى بالجزائر، في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا وسط حضور جماهيرى يقارب 32 ألف مشجع من أنصار النادى الجزائرى.
موعد مباراة الإسماعيلى وشباب قسنطينة الجزائري اليوم
وتقام مباراة الإسماعيلى وشباب قسنطينة الجزائرى فى تمام السادسة مساء اليوم السبت.
القناة الناقلة لمباراة الإسماعيلي وشباب قسنطينة اليوم
تُذاع مباراة الدراويش وشباب قسنطينة عبر فضائية "بي إن سبورت hd7" باعتبارها الناقل الحصري لفعاليات البطولة الإفريقية.