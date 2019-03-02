ضربات موجعة تتلقاها جماعة الحوثى فى صعدة

تلقت جماعة الحوثي الانقلابية، ضربات موجعة في صعدة تمثلت بخسارتها الثقيلة لعدد من المواقع الاستراتيجية، منها مركز عملياتها في البقع.



ونقل موقع "أخبار الساعة" اليمني، اليوم السبت، عن مسؤول عسكري في صعدة، عن تحرير قرى مسن القد، وتبة الشعار، وجبل حُرم، وحصن القد، وبيت جلهم، وشرق العريشة، والتقدم مستمر نحو قرى أخرى بمديرية رازح في صعدة.



وأضاف، أنه تم تحرير أيضًا جبال البتيرا، ومسيل الفرع المطلة على سلسلة قرى،كاشفًا مقتل وجرح عدد كبير من عناصر الحوثي، وتدمير آليات عسكرية غرب البقع



ولفت المسؤول العسكري، إلى أنه تمت السيطرة على مركز عمليات البتيرا، التي كانت تتمركز فيها ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران؛ لإدارة العمليات العسكرية غرب البقع.