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السبت 02/مارس/2019 - 06:47 ص

بالصور.. الإعلامى أحمد رجب يحتفل بزفاف شقيقه

جانب من الحفل
جانب من الحفل
محمود حفنى
dostor.org/2536706

احتفل الإعلامى أحمد رجب، مقدم برنامج "مهمة خاصة"، ومدير عام قنوات "مصر البلد" بزفاف شقيقة الأصغر كريم رجب، الضابط بالإدارة العامة لمباحث القاهرة على الأنسة نرمين هشان ابنة رجل الأعمال محمد هشام.

وحفل الزفاف أقيم بالنادى العام لضباط الشرطة بالجزيرة فى حضور عدد كبير من قيادات الداخلية ونجوم الفن والإعلام، وذلك بتواجد الكاتب الصحفى محمد رجب، مدير عام التحرير بمؤسسة أخبار اليوم ووالد الإعلامى أحمد رجب والعريس كريم رجب.

وحضر الحفل نقيب عام المحامين الأسبق حمدي خليفة، واللواء فادي الحبشي، مدير مباحث وزارة الداخلية الأسبق، واللواء نبيل زويد، مساعد أول وزير الداخلية الأسبق، والإعلاميين محمد سمير وأحمد عبدالعزيز ومحمد سامى والمصوران سيد عمر وأحمد عبدالعزيز والكاتب الصحفى أيمن بدرة، مدير عام البرامج بقناة الأهلي، والكاتب الصحفي محمد صلاح الزهار، رئيس تحرير سكاي نيوز، والكاتب الصحفى مجدي دربالة، نائب رئيس تحرير أخبار اليوم، والكاتب الصحفى أحمد جلال، مدير عام مؤسسة أخبار اليوم، والكاتب الصحفي سعيد عبدة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار الهلال، والإعلامي علاء الوتيدي، واللواء عبدالحارث أحمد، والعميد ياسر أبوالمجد، وخالد شحاتة مدير الإعلانات بمؤسسة أخبار اليوم.

وأحيا الحفل المطرب والملحن هانى فاروق وريكو وياسر عدوية.

بالصور.. الإعلامى أحمد رجب يحتفل بزفاف شقيقه
بالصور.. الإعلامى أحمد رجب يحتفل بزفاف شقيقه
بالصور.. الإعلامى أحمد رجب يحتفل بزفاف شقيقه
بالصور.. الإعلامى أحمد رجب يحتفل بزفاف شقيقه
بالصور.. الإعلامى أحمد رجب يحتفل بزفاف شقيقه
بالصور.. الإعلامى أحمد رجب يحتفل بزفاف شقيقه
بالصور.. الإعلامى أحمد رجب يحتفل بزفاف شقيقه
بالصور.. الإعلامى أحمد رجب يحتفل بزفاف شقيقه
بالصور.. الإعلامى أحمد رجب يحتفل بزفاف شقيقه
بالصور.. الإعلامى أحمد رجب يحتفل بزفاف شقيقه
بالصور.. الإعلامى أحمد رجب يحتفل بزفاف شقيقه
بالصور.. الإعلامى أحمد رجب يحتفل بزفاف شقيقه
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