الصين تحذر كندا من تسليم المديرة المالية لـ"هواوى" لأمريكا

أعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم السبت، أن بكين تعارض بشدة تسليم كندا المديرة المالية لشركة هواوي الصينية للتكنولوجيا منج وان تشو، إلى الولايات المتحدة، وقد قدمت إخطارا رسميا شديد اللهجة للسلطات الكندية بهذا الصدد.



وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية، لو كانج في بيان له: "أعرب الجانب الصيني عن استيائه، واحتجاجه الشديد على الجانب الكندي فيما يتعلق بمثابرته في الترويج لما يسمى إجراءات تسليم السيدة منج وان تشو، وقد قدمت بكين بالفعل إخطارا صارما بهذا الصدد".



وأعلنت السلطات الكندية، أمس الجمعة، أنها سوف تنظر في إجراءات تسليم المديرة المالية لشركة هواوي الصينية للتكنولوجيا منج وان تشو، إلى الولايات المتحدة الأمريكية.