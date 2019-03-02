جوتيريش: لقاء «حفتر والسراج» خطوة ضرورية لإنهاء الأزمة فى ليبيا

رحّب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، بإجتماع رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا فايز السراج، والقائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر، الذي انعقد الأربعاء في العاصمة الإماراتية أبوظبي، معتبرًا اللقاء خطوة ضرورية لإنهاء الأزمة التي تخطت الثماني سنوات.



وبحسب قناة 218 الليبية، فقد أثنى جوتيريش على السراج وحفتر لما أحرزاه من تقدم بعد الاتفاق على ضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية في ليبيا وإجراء انتخابات عامة، وتوحيد المؤسسات المنقسمة مند سنوات.



ويأتي اجتماع حفتر والسراج برعاية رئيس البعثة الأممية إلى ليبيا غسان سلامة.

