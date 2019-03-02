مشاهدة مباراة الإسماعيلى وشباب قسنطينة الجزائرى اليوم.. بث مباشر

يحل فريق الإسماعيلى ضيفاً على نظيره شباب قسنطينة الجزائري، باستاد الشهيد حملاوى بالجزائر، في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا وسط حضور جماهيرى يقارب 32 ألف مشجع من أنصار النادى الجزائرى.



ويحتل الإسماعيلى المركز الرابع برصيد نقطة واحدة بعد تسجيل هدف وحيد واستقبال 6 أهداف، ويتصدر شباب قسنطينة الجزائرى جدول ترتيب المجموعة بـ7 نقاط من ثلاث مباريات ثم مازيمبى الكونغولى فى المركز الثانى برصيد 7 نقاط من 4 مباريات ثم الأفريقى التونسى فى المركز الثالث برصيد 4 نقاط من 4 مباريات.



معلومات عن مباراة الإسماعيلى وشباب قسنطينة الجزائري اليوم

وأسند الاتحاد الأفريقى الكاف مباراة الإسماعيلى وشباب قسنطينة الجزائرى إلى طاقم تحكيم سودانى، حيث سيدير اللقاء الفاضل محمد حسين حكم ساحة ووليد أحمد على مساعد أول ومحمد عبد الله إبراهيم مساعد ثان ومعتز عبد الباسط حكمًا رابعًا، على أن يكون أليو ممدو مراقبًا من النيجر والمغربى مصطفى سولى منسقًا للمباراة.



وطالب البلجيكى سيدومير، المدير الفنى للإسماعيلى، لاعبيه بمعالجة بعض الأخطاء التى وقع فيها الفريق فى المرحلة الماضية وتسببت فى تراجع النتائج فى البطولات المحلية والأفريقية مؤكداً ثقته فى قدراتهم بعدم التأثر بالأجواء الجماهيرية المنتظره حضورها للمباراة خاصة وأن الفريق يستطيع التغلب على هذه الصعوبات ، ويبحث سيدومير عن بديل لمحمود متولى قائد الفريق الذى غاب عن الرحلة بعد تعرضه لمزق فى العضلة الأمامية خلال المواجهة الأخيرة.



موعد مباراة الإسماعيلى وشباب قسنطينة الجزائري اليوم

وتقام مباراة الإسماعيلى وشباب قسنطينة الجزائرى فى تمام السادسة مساء اليوم السبت ويسعى الدراويش لتحقيق نتيجة إيجابية من أجل إحياء آمال التأهل أمام قسنطية في بلد المليون شهيد للحفاظ على حظوظه فى خطف أحد بطاقتين التأهل للدور التالى بالبطولة الأفريقية قبل إقامة الجولة الخامسة فى 8 مارس المقبل والتى يستضيف فيها الدراويش مازيمبى الكونغولى.



القناة الناقلة لمباراة الإسماعيلي وشباب قسنطينة اليوم

تُذاع مباراة الدراويش وشباب قسنطينة عبر فضائية "بي إن سبورت hd7" باعتبارها الناقل الحصري لفعاليات البطولة الإفريقية.



ويحتل مازيمبي الكونغولي المركز الأول برصيد 7 نقاط بالتساوي مع شباب قسنطينة صاحب المركز الثاني بفارق الأهداف، فيما يأتي الإفريقي التونسي ثالثًا بـ4 نقاط