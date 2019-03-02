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السبت 02/مارس/2019 - 07:32 ص

اليوم.. نظر تجديد حبس 6 متهمين فى حادث تصادم قطار رمسيس

حادث تصادم قطار رمسيس
حادث تصادم قطار رمسيس
حسام التمساح
dostor.org/2536665

ينظر اليوم السبت قاضي المعارضات بمحكمة جنح الازبكية، تجديد حبس 6 متهمين في حادث تصادم قطار محطة مصر.

ووجهت نيابة شمال القاهرة الكلية، تحت إشراف المستشار حاتم فضل، المحامي العام الأول للمتهمين تهم القتل الخطأ عن طريق الاهمال وإتلاف الممتلكات العامة والأهمال والتقصير للمتهمين والذي تسبب في وفاة 22 مواطنًا وإصابة 41 آخرين.

كانت النيابة استمعت إلى أقوال عدد من المصابين الذين سمحت حالتهم بالتحدث، وأكدوا في التحقيقات التي باشرها فريق موسع ضم 10 من أعضاء النيابة، ترأسهم عمر طارق مدير نيابة حوادث شمال القاهرة، أنهم أثناء انتظارهم للقطار على الرصيف رقم 6، فوجئوا بدخول الجرار بسرعة كبيرة ولم يستطيعوا الفرار أو الجري بعيدا، فاصطدم بالرصيف واشتعلت النيران بسرعة والتهمت عددا من الأشخاص، وأضافوا: "مش مصدقين اللي حصل.. الحمد لله ربنا نجانا"، مشيرين إلى أن بعضهم شاهد أقاربه وأصدقائه والنار مشتعلة بهم مرددين: "لينا أصحاب وأهل ماتوا محروقين، والنار كلت أجسامهم قدام عنينا وصوتهم وهم بيموتوا مش هننساه، وعايزين حق اللي ماتوا".

وتحفظت النيابة على جميع كاميرات المراقبة الموجهة على رصيف الحادث، والأرصفة المجاورة وورش الصيانة لتفريغها، وأمرت بإرسال محتواها لخبراء الإذاعة والتليفزيون لإجراء تنقيح للصورة وتفريغ محتواها وكتابة تقرير واف به، فيما تتولي اللجنة الهندسية المشكلة من المهندسين المختصين بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمكتب الاستشاري بالكلية الفنية العسكرية إجراء المعاينة للجرار المتسبب في الحادث والتحفظ علي جهاز ATC المتحكم في سرعات القطار لرصد سرعته وقت اصطدامه.

وأصدرت النيابة العامة بيانا الأربعاء، بشأن الحادث والذي تضمن أنه استكمالا للتحقيقات التي تجريها النيابة العامة في حادث القطار بمحطة سكك حديد مصر بميدان رمسيس؛ تبين من التحقيقات أن الجرار رقم ۲۳۱۰ مرتكب الحادث أثناء سيره متجها إلى مكان التخزين تقابل مع الجرار رقم 2305 أثناء دورانه على خط مجاور عكس الاتجاه مما أدى إلى تشابكهما وحال ذلك دون استمرار سير الجرار مرتكب الحادثة.

وتابع البيان: "ترك قائد الجرار الأخير كابينة القيادة دون أن يتخذ إجراءات إيقاف محرك الجرار وتوجه لمعاتبة قائد الجرار الأخر رقم 2305 الذي قام بالرجوع للخلف لفك هذا التشابك، مما أدى إلى تحرك الجرار مرتكب الحادث دون قائده وانطلاقه بسرعة عالية فاصطدم بالمصد الخرساني بنهاية خط السير بداخل المحطة فوقع الحادث الذي نتج عنه اندلاع النيران ووفاة 22 شخصًا ممن تصادف وجودهم بمنطقة الحادث متأثرين بالنيران التي أدت إلى احتراق أجسادهم وتفحمها من شدتها".

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