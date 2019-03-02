بالصور.. محمد منير يبدأ حفله بحديقة الأسرة بأغنية "عروسة النيل"

بدأ حفل المطرب محمد منير والمقامة داخل حديقة الأسرة بالقاهرة الجديدة، وبدأ "منير" الحفل بأغنية "عروسة النيل".



ويحضر الحفل الآلاف من جمهور وألتراس محمد منير وسط أجواء من الفرحة بعودة الكينج لإحياء حفلات غنائية بعد غياب عام ونصف.



وتأتي مفاجأة الحفل هي مشاركة المطربة أمينة الكينج محمد منير الغناء في نهاية الحفل وتقديمهما أغنية ديو سويا.



ويعتبر هذا الحفل الأول للكينج محمد منير بعد إطلاق ألبومه الجديد "وطن"، والذي طرح منه عدد من الأغنيات على طريقة السينجل بعنوان "أبعد عينيك عني، وروح، وأهل أول، ولو باقي في عمري، وطاق طاقية"، ومن المقرر أن يطرح باقى أغانى الألبوم عقب الحفل.