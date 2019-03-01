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الجمعة 01/مارس/2019 - 11:05 م

"أصول الدين" بالمنوفية تُنظم المؤتمر الدولى الأول 25 مارس

جامعة الأزهر بالمنوفية
جامعة الأزهر بالمنوفية
مصطفى دياب
dostor.org/2536637

أعلن الدكتور صالح الفقي عميد كلية أصول الدين والدعوة بجامعة الأزهر بالمنوفية، تنظيم الكلية للمؤتمر الدولي الأول لها تحت عنوان "الدور العلمي لأصول الدين في مواجهة آفات المجتمع" في 25 مارس الجارى.

وقال الفقي إن المؤتمر يهدف بيان طوق النجاة المتمثل في الفرار إلى الله من خلال إيجاد الحلول الدينية المناسبة لآفات المجتمع ومشكلاته وتفعيل دور البحث العلمي لعلماء أصول الدين بالأزهر الشريف في علاج المشكلات للمجتمع وأمراضه وإيحاء الروابط العلمية والمعرفية التى تثمر دورا لبناء علماء المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها تحت مظلة الأزهر.

وأوضح الفقى أن المؤتمر يتضمن أربعة محاور كالآتي:

- الأول: الآفات المتعلقة بالاعتقاد والفكر، ويندرج تحت عدة بنود، وهي: آفة الإلحاد وموقف الإسلام منها وكيفية علاجها، والتكفير وكيف حسم الإسلام قضيته، وقضية المساواة بين الرجل والمرأة بين أقلام المغررين وأنصاف المفكرين، والتشكيك في المعلوم من الدين بالضرورة، والشورى والديمقراطية بين الالتقاء والافتراق، والمنظومة الأخلاقية بين التسيب والتشدد.

- الثاني: الآفات المتعلقة بالحقل الدعوي، ويندرج تحته عدة بنود، وهي: التفكك الأسري وكيفية علاجه، وإعادة الثقة بين العالم والمتعلم، ودور المنبر الرسالة لا الوظيفة، ودور العالم في زمن العصرنة.

- الثالث: المحور المتعلق بالقرآن وتفسيره في معالجة آفات المجتمع، ويناقش كيف عالج القرآن آفات: الفقر والبطالة والإهمال والتكاسل، والتخلف العلمي والمعرفي، والاعتداء على الأنفس ومكتسبات الأوطان.

- الرابع: فيناقش كيف عالجت السنة النبوية المطهرة آفات المجتمع من خلال: موقف السلف من الفتن، وبناء النفوس الزكية، والمحافظة على الإخاء البشري، وتعظيم الحرمات.

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