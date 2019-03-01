صحة الدقهلية: "100 مليون صحة" حققت 168%؜ من المستهدف فى يومها الأول

أعلن الدكتور سعد عبد اللطيف مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن المحافظة فى اليوم الأول من مبادرة 100 مليون صحة حققت نسبة إقبال وصلت إلى 168%؜ من العدد المستهدف لليوم الأول، موضحا أن المراكز الطبية استقبلت 116880 مواطنا للكشف على الأمراض غير السارية.



وقال مكى اليوم الجمعة، إن المديرية جهزت 1766 فريقًا موزعين على جميع منافذ تقديم الخدمة بنطاق المحافظة والتى تبلغ 600 منشأة، وتشمل جميع وحدات ومركز الرعاية الأولية وجميع مستشفيات وزارة الصحة بالمحافظة والعيادات المتنقلة، بالإضافة إلى مراكز الشباب ودواوين المديريات الخدمية وجامعة المنصورة.



وأشار إلى أنه تم تدريب جميع الفرق الأساسية والاحتياطية على أعمال المبادرة ويتكون كل فريق عمل بالمبادرة من 3 أفراد فرد طبي "طبيب بشري، صيدلي، طبيب أسنان" وفرد تمريض ومدخل بيانات "إداري أو فني إحصاء"، وتم توزيع الأجهزة والمستلزمات الخاصة بالمبادرة الوزارة على جميع الإدارات الصحية.