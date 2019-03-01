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الجمعة 01/مارس/2019 - 10:02 م

محافظ أسوان ونائبه ينعيان أسر شهداء المحافظة بحادث "محطة مصر"

اللواء أحمد إبراهيم
اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان
أسوان_إسراء توفيق
dostor.org/2536628

نعى اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، ضحايا حادث محطة مصر، والذي استشهد فيه شابين من المحافظة، هما الدكتور بيشوى فتحى كامل طبيب الأسنان، ومحمود فوزى صاحب أحد المحلات التجارية للمحمول.

كما قدم اللواء أحمد إبراهيم خالص تعازيه ومواساته لأسرتى الشهيدين، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته، وأن يلهمهما الصبر والسلوان، مع تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين فى هذا الحادث الأليم.

وفى نفس السياق قدم اللواء سعيد حجازى نائب المحافظ، واجب العزاء لأسرة الدكتور بيشوى بجمعية الأقباط بشارع الغازات حيث كان فى استقباله والده فتحى كامل – بالمعاش-، فضلًا عن تقديم واجب العزاء لأسرة محمود فوزى بجمعية الأسرة بقرية أبو الريش قبلى حيث كان فى استقباله ذويه ومحبيه.

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