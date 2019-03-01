"الري" تبدأ صيانة كبارى إدكو وكفر الدوار

واصل قطاع الصرف بوزارة الموارد المائية والري، تنفيذ العديد من الأعمال في عدة مشروعات، لرفع كفاءة شبكة المجاري المائية والحفاظ على المنشآت والمرافق المائية والأعمال الصناعية وحماية شبكة الترع، لتمكينها من استيعاب التصرفات المائية اللازمة لري الزراعات، وضمان وصول المياه إلى النهايات وتلبية احتياجات مختلف المزارعين.



وبدأت الإدارة المركزية لصرف غرب الدلتا برئاسة المهندس إبراهيم سلمان، أعمال صيانة كبارى بزمام هندستى إدكو وكفر الدوار، وصب الخرسانة المسلحه لكوبرى العريشة على مصرف الزعفران، وذلك فى إطار متابعة الاستعدادات لمجابهة أية مطالب بتوفير مياه الرى اللازمة للزراعات المختلفة وحل مشاكل عدم وصول المياه إلى النهايات وتلبية احتياجات المزارعين، وتوفير مرور آمن للمواطنين على جوانب الترع والمصارف.