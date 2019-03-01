تطهير مصرف النصر بالنوبارية لتوفير المياه للزراعات

واصل قطاع الرى بوزارة الموارد المائية والري، تنفيذ العديد من الأعمال في عدة مشروعات، لرفع كفاءة شبكة المجاري المائية والحفاظ على المنشآت والمرافق المائية والأعمال الصناعية وحماية شبكة الترع، لتمكينها من استيعاب التصرفات المائية اللازمة لري الزراعات، وضمان وصول المياه إلى النهايات وتلبية احتياجات مختلف المزارعين.



وتابع المهندس أحمد عزوز رخا، مدير عام المعدات وتشغيل المصانع برى غرب الدلتا، تطهير مصرف النصر البحرى بدائرة الإدارة العامة لصرف النوبارية فى إطار توفير المياه اللازمة للزراعات الشتوية ومنها القمح والبرسيم، ومتابعة تطهير الترع والمصارف المختلفة لحل أية أزمات تواجه المزارعين، ومتابعة مناسيب المياه وحاله الجسور لتوفير مياه الرى للأراضى.