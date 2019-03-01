قطار الشباب يصل محطة متحف النيل بأسوان

توقف قطار الشباب بمحطة متحف النيل بأسوان، اليوم الجمعة، حاملا 249 طالبة من قطاع البعوث الإسلامية بالأزهر، من دول أفغانستان وباكستان وبنجلاديش وتايلاند وتشاد والسنغال والصين والعراق والفلبين ونيبال ونيجيريا والهند ومالى وميانمار، لمشاهدة مقتنيات متحف النيل ورسالته وتراث دول حوض النيل وتاريخ بناء السد العالى وخزان أسوان.



كما تم زيارة رمز الصداقة المصرية السوفيتية في السد العالي بمدينة أسوان، الذى يجسد مدى التقارب المصري الروسي، وكان الهدف من إنشائه إبراز دور الاتحاد السوفيتي في بناء السد العالي، وقوة العلاقات بين البلدين عندما تخل العديد من الدول عن مصر لتعطيل العمل في المشروع وتوقفه، وبعد استكمال السد العالي والانتهاء منه قرر الجانبان تشييد هذا الرمز.