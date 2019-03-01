ممثل الحزب الكردستاني بالقاهرة: "وحدتنا هي أساس تقدمنا وقوتنا"

قال شيركو حبيب، ممثل الحزب الديمقراطي الكردستاني بالقاهرة، إن حزبه بعد فوزه بأغلبية مقاعد برلمان كردستان، سيقوم بتشكيل حكومة الإقليم مع الأحزاب الأخرى وخاصة حليفنا الاتحاد الوطني الكردستاني؛ والأحزاب الفائزة الأخرى، على أساس الاستحقاق الانتخابي ودون فرض شروط من طرف على طرف.



صرح بذلك خلال لقاء جمع عددا من النواب والدبلوماسيين والشخصيات العامة والسياسية والصحفيين بالقاهرة؛ مساء اليوم الجمعة، خلال الاحتفال بالذكرى الأربعين لرحيل الزعيم مصطفى البارزاني.



وتابع: "وحدتنا هي أساس تقدمنا وقوتنا، سواء على صعيد الوطن أو الإقليم، ونحن دائما مع حل الخلافات عن طريق الحوار والتفاهم المشترك كما يؤكد زعيم الحزب مسعود بارزاني؛ وهدفنا العيش المشترك".