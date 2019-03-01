شيركو حبيب: الزعيم ناصر وصف بارزاني بقائد متفان من أجل شعبه

قال ممثل الحزب الديمقراطي الكردستاني بالقاهرة، شيركو حبيب، إن ذكرى "البارزاني" ستبقى خالدة في ذاكرة التاريخ مدى الدهر وفي ذاكرة الأجيال بكل إجلال وتقدير.



وأشار إلى أن الزعيم الراحل جمال عبدالناصر قال عنه إنه "زعيم اجتمع فيه القديم والحديث، وهو متفان من أجل شعبه".. هكذا قال عنه زعيم قاد شعبه إلى الحرية والنصر، واستقبله في مصر فى الخامس من أكتوبر عام ١٩٥٨ كأول زعيم عربي يؤمن بالحقوق القومية للشعب الكردي؛ طالما آمن بالوحدة والقومية المبنية على اللغة للعرب.



وتابع: "اليوم إذ نحن نستذكر رحيل أسطورة الكورد (البارزاني الخالد)؛ لا يسعنا إلا أن ننحني احتراما لمسيرته النضالية ونهجه القومي التحرري، لأكثر من نصف قرن، وأن نعاهده على المضي قدما ومواصلة النضال لأجل الديمقراطية والعدالة والتآخي، كقيم تربت عليها أجيال من المناضلين".



وأضاف: "إننا نستذكر بكل احترام وتقدير بارزاني القائد والأب والمناضل، علينا جميعا في العراق عامة وكردستان خاصة، أن نسير على نهجه الذي لم يفرق من هذا وذاك، فقد كان نضاله من أجل الجميع دون استثناء، من أجل الديمقراطية للعراق كافة، لإيمانه بأن بلدا ديمقراطيا يعنى ضمانة لحقوق جميع مكوناته".



وأشار إلى أنه اليوم تجرى على قدم وساق مساع لحل الخلافات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم بجهود المخلصين؛ خاصة بعد زيارة الزعيم الكردي مسعود بارزاني إلى بغداد أواخر العام الماضي؛ ونتوقع أن تذهب كافة الخلافات خلال وقت قريب إلى زوال، بعد تفاهم واضح لأجل دعم العمل المشترك لتحقيق التوافق والشراكة بين جميع مكونات العراق دون تهميش أي مكون، وكلنا أمل فى بناء عراق جديد على أسس الشراكة والتوازن والتوافق.