القاهرة : الجمعة 01 مارس 2019
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الثقافة
الجمعة 01/مارس/2019 - 09:27 م

افتتاح معرض الشيخ زايد للكتاب (صور)

افتتاح معرض الشيخ
حسام الضمراني
dostor.org/2536617

شاركت الهيئة العامة لقصور الثقافة فى معرض مدينة الشيخ زايد للكتاب في 6 أكتوبر، والذي من المقرر أن يستمر حتى 10 مارس الجارى.

جاءت مشاركة قصور الثقافة بحفل افتتاح المعرض من خلال الإدارة المركزية للشئون الفنية، والتى قدمت فقرات فنية لفرقة النيل للموسيقى والغناء بالإضافة لعرض فنى للتنورة.

كما تشارك الهيئة أيضا بعرض إصداراتها هذا العام والتى تضم عدد كبير من الإصدارات المتميزة التى نالت إقبالا جماهيريا كبيرا خلال معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الخمسين، وصدرت عن سلاسل الذخائر والمسرح العالمى وأصوات أدبية وغيرها.

ومن هذه الإصدارات "الإلياذة، الأوديسة، المفضليات، كليلة ودمنة، الأصمعيات، بالإضافة إلى مجموعة الكتب الصادرة للاحتفال لثورة 1919".

افتتاح معرض الشيخ زايد للكتاب (صور)
افتتاح معرض الشيخ زايد للكتاب (صور)
افتتاح معرض الشيخ زايد للكتاب (صور)
افتتاح معرض الشيخ زايد للكتاب (صور)
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