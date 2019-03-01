العثور على طفل رضيع بجوار تجمع للقمامة في شبرا الخيمة

عثر أهالي شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، على طفل رضيع عمره يومين بإحدى أماكن تجمعات القمامة في شبرا الخيمة، مصاب بعضة كلب في جميع أنحاء جسمه ومازال على قيد الحياة.



تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد صموئيل عطاالله مأمور قسم أول شبرا الخيمة، بعثور الأهالي على طفل رضيع بإحدى تجمعات القمامة مصاب بعضة كلب بأنحاء جسده.



انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وتم نقل الطفل إلى مستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة، وحجزه في حضانة المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.