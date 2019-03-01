القاهرة : الجمعة 01 مارس 2019
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الجمعة 01/مارس/2019 - 09:07 م

ممثل "الديمقراطى الكردستانى": خلافات القوى العراقية إلى زوال

ممثل الديمقراطى الكردستانى:
محمد عوض
dostor.org/2536614

قال مسؤول مكتب الحزب الديمقراطى الكردستانى بالقاهرة شيركو حبيب، إن خلافات المكونات والقوى العراقية إلى زوال مع تزايد التفاهمات المشتركة بينهم حول المستقبل، وتشكيل الحكومة بما يخدم حقوق المواطنين كافة.

وأضاف حبيب؛ فى لقاء جمع عددا من النواب والدبلوماسيين والشخصيات العامة والسياسية والصحفيين بالقاهرة؛ مساء اليوم الجمعة، أن مباديء بارزاني وقيمه تدعم حقوق وحريات مواطنى العراق جميعا، ونضاله من أجل الديمقراطية للوطن كافة، لإيمانه بأن بلدا ديمقراطيا يعنى ضمانة لحقوق جميع مكوناته.

وتابع حبيب "اليوم تجرى على قدم وساق مساع لحل الخلافات بين الحكومتين الاتحادية والإقليم بجهود المخلصين؛ خاصة بعد زيارة الزعيم الكردي مسعود بارزاني إلى بغداد أواخر العام الماضي؛ ونتوقع أن تذهب جميع الخلافات خلال وقت قريب إلى زوال، بعد تفاهم واضح لأجل دعم العمل المشترك من وتحقيق التوافق والشراكة بين جميع مكونات العراق دون تمهيش أي مكون، وكلنا أمل فى بناء عراق جديد على أسس الشراكة والتوازن والتوافق".

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