محمد الحناوى ينضم إلى فريق عمل مسلسل "زلزال"

انضم الفنان محمد الحناوي إلى فريق عمل مسلسل "زلزال" مع الفنان محمد رمضان والمقرر عرضه في رمضان المقبل، حيث يجسد خلال العمل شخصية بلطجي.



وبدأ الحناوي تصوير أولى مشاهده الأسبوع الماضي، بأحد الاستوديوهات في شبرامنت والذي يوجد به أحد الديكورات الخاصة بالعمل.



ويشارك في بطولة المسلسل بجوار الفنان محمد رمضان كل من حلا شيحة، ماجد المصرى، نسرين أمين، هنادى مهنى، مصطفى منصور وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج ابراهيم فخر وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل.



ويعد المسلسل هو التعاون الرابع بين الحناوي ورمضان بعد أن اشترك معه في مسلسل "هانم بنت باشا" و"نسر الصعيد" وفيلم "شد أجزاء".



وشارك محمد الحناوي رمضان الماضي في مسلسل "ضد مجهول" مع الفنان غادة عبد الرازق والمؤلف أيمن سلامة والمخرج طارق رفعت.