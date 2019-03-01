نبيلة مكرم تكشف حقيقة إدلائها بتصريحات تخص مقاضاة مصريين بالكويت

‎نفت السفيرة نبيلة مكرم وزير الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إدلائها بأي تصريحات تخص قضية متداولة لمصريين أمام القضاء في دولة الكويت الشقيق.



‎وأكدت وزيرة الهجرة عمق العلاقات الثنائية بين الشعبين المصري والكويتي، مشددة على عدم انزلاق أي طرف أمام أي ادعاءات يتم بثها من أجل بث الفرقة والفتنة في وقت نحن في أمس الحاجة إلى التكاتف والتلاحم أمام طوفان من الأكاذيب والشائعات المغرضة.



‎لفتت مكرم إلى وعيها التام لتلك المحاولات المتكررة، وعدم قيامها بالرد على أي تجاوزات صدرت ضدها شخصيًا من قبل.



يذكر أن هناك عددًا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا تصريحًا لوزيرة الهجرة طلبت فيه الكويت الحضور ‎لمتابعة قضية المصريين الأربعة المتهمين بخطف مواطن كويتي، وهو الأمر الذى نفته مكرم.