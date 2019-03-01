القاهرة : الجمعة 01 مارس 2019
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الجمعة 01/مارس/2019 - 08:52 م

بدء احتفالية "الديمقراطى الكردستانى" بالوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء

بدء احتفالية الديمقراطى
محمد عوض
dostor.org/2536610

نظم الحزب الديموقراطي الحاكم بإقليم كردستان، مؤتمرا بحضور عدد من النواب والدبلوماسيين والشخصيات العامة والسياسية والصحفيين بالقاهرة؛ مساء اليوم الجمعة، للاحتفال بالذكري الأربعين لرحيل الزعيم مصطفي بارزاني.

وطالب شيركو حبيب، ممثل الحزب الديموقراطي الكردستاني الحضور بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح الشهداء المصريين والعراقيين والكرد فى مواجهة الطغيان والإرهاب؛ مقدما التعازى للشعب المصري والرئيس عبد الفتاح السيسي فى شهداء الوطن.

وقال حبيب إن المصريين والعراقيين والكردستانيين يحاربون الإرهاب نيابة عن العالم فى بقع حساسة من قلب المنطقة، إيمانا منهم بالحق فى الحياة ونشر قيم التسامح.

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