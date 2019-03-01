"القوى العاملة" تعلن عن 50 فرصة عمل جديدة براتب 2500 جنيه

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر 50 فرصة عمل لضباط أمن إداري، بإحدى شركات الأمن والحراسة بالمعادي، وذلك براتب يتراوح من 1600 إلى 2500 جنيه.



ولا يشترط في المتقدم للحصول على الوظيفة، أن يكون لديه خبرة، في حين يشترط أن يكون حاصل على "مؤهل عالي أو متوسط"، وأن يتراوح عمره من 21 إلى 45 سنة.



وتتضمن أماكن العمل، "التجمع، مدينة نصر، و6 أكتوبر"، ويكون سكن للمغتربين بـ6 أكتوبر، بالإضافة إلى توافر مواصلات.



وعلى من يرغب في التقدم للحصول على الوظيفة، الاتصال على 01024411191 أو 01024411178، أو التوجه لمقر الشركة في 2046 طريق المعراج، بجوار كارفور المعادي، سيتي سنتر المعادي.

