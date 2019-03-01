غدًا.. الحكم على الطبيب المتهم بذبح زوجته وأطفاله الثلاثة بكفرالشيخ

تنظر محكمة جنايات كفرالشيخ، برئاسة المستشار بهاء المري، رئيس المحكمة، غدًا السبت، جلسة النطق بالحكم في قضية الطبيب المتهم بقتل زوجته وأطفاله الثلاثة، بعد إحالة أوراق المتهم لفضيلة المفتي في جلسة 2 فبراير الماضي، لإبداء الرأي الشرعي في قرار الإعدام.



وتعود تفاصيل الجريمة لليلية رأس السنة 31 ديسمبر 2018، حينما شهدت منطقة سخا التابعة لمدينة كفرالشيخ، جريمة بشعة، حيث أبلغ "الطبيب المتهم" بالعثور على زوجته أخصائية تحاليل طبية وأطفالها الثلاثة مقتولين داخل شقتهم السكنية الكائنة بالطابق الخامس ببرج عمر بن الخطاب، وتبين عقب ذلك لرجال المباحث أن المتهم هو الزوج الذي اعترف بارتكاب الواقعة وأرشد عن المشغولات الذهبية الخاصة بزوجته والتي أخفاها لتضليل رجال الأمن.



وتبين من المعلومات الأولية حينها، أن الطبيب "أحمد عبدالله زكي" 42 سنة، طبيب بشري، ومقيم بحي سخا بمدينة كفرالشيخ، أقدم على قتل زوجته، منى فتحي السجيني 38 سنة، وأطفاله الثلاثة عبدالله 8 سنوات، عمر 6 سنوات، وليلى 4 سنوات، بالشقة محل سكنهم لوجود خلافات زوجية بينهما.



وعلى الفور انتقل مدير أمن كفرالشيخ، واللواء محمد عمار، مدير المباحث الجنائية، والعميد عبدالفتاح المنشاوي، رئيس المباحث الجنائية، والعميد محمد الصاوي، وكيل إدارة البحث الجنائي، والرائد سعد الليبيشي، رئيس قسم أول كفرالشيخ، إلى موقع الحادث، للوقوف على أبعاده ومعرفة ملابساته ولكشف غموض الواقعة.



وتبين من الفحص للشقة السكنية وجود جثتي الزوجة وابنتها بصالة الشقة والطفلين على سريرهما بحجرة نومهما وبهم جروح ذبحية وسلامة جميع منافذ الشقة، حيث تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام، توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة زوج المجني عليها ووالد الأطفال لوجود خلافات أسرية بينهم.



وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب ومداومة زوجة المجني عليها، افتعال الخلافات مع أهليته، وأضاف بقيامه بخنقها بحبل ستارة بالمنزل وطعنها بسكين حتى تأكد من وفاتها، ثم قام بقتل أبنائه تباعًا فأودى بحياتهم.



واستولى المتهم على المشغولات الذهبية الخاصة بزوجته لتضليل جهات البحث والإيحاء بأن الحادث بدافع السرقة، وأرشد عن "السكين المستخدم وحبل الستارة والمشغولات الذهبية" بمكان إخفائها بالجزيرة الوسطى بطريق "كفرالشيخ – المحلة".



وبعد اعتراف المتهم تفصيليًا بالجريمة، مثل أمام فريق النيابة العامة برئاسة المستشار أحمد شفيق رئيس نيابة البندر، تحت إشراف المستشار ياسر الرفاعي المحامي العام لنيابات كفرالشيخ الكلية، ليتم حبسه 4 أيام علي ذمة القضية، ثم التجديد له 15 يومًا من قبل قاضي المعارضات، وعقبها أُحيلت القضية من قبل المستشار نبيل صادق النائب العام لمحكمة الجنايات، لتبدأ أولى جلسات المحاكمة يوم 2 فبراير ويتم تأجيلها لجلسة 3 فبراير في اليوم التالي، حيث أصدر رئيس الدائرة قراره بإحالة أوراق المتهم لفضيلة المفتي وهو القرار الذي لقي ارتياحًا خاصة من أسرة المجني عليها ويتم تحديد جلسة 2 مارس للنطق بالحكم.