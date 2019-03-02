حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية السبت 2 مارس 2019

قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي، حظك اليوم السبت، الموافق 2 مارس 2019، لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:



الحمل:

مهنيًا: تؤدي الشراكة دورًا في توجهات هذا اليوم، فتناقش أمرًا وتقدم فكرة جديدة وتهتم بعلاقة مع بعض النافذين أو الأطراف الفاعلة.

عاطفيًا: يتحدث هذا اليوم عن مكاسب عبر بعض الشراكات حتى العاطفية منها، تلمس دعمًا ومساعدة، ولن تشعر بالوحدة.

صحيًا: وضعك الصحي على خير ما يرام، ولكن قد تشعر بالحاجة إلى القيام بأمور كثيرة، فتعلم كيف توظف وقتك بشكل يتلاءم مع متطلباتك إن كنت لا تريد أن ترهق نفسك بسرعة.



الثور:

مهنيًا: تتحسن نظرتك إلى الحياة، وقد تفرح بممارسة مهنة تعجبك، حاول ترتيب الأجواء وحصّن دفاعاتك النفسية.

عاطفيًا: تراوح مكانك وتسيطر عليك الأفكار السود ويخيم التشاؤم، إياك والمجازفة فانت تفتقد كليًا الطاقة.

صحيًا: تجد نفسك منزعجًا ولا تشعر بالراحة المعهودة، ويمكن أن يكون السبب تراكم التعب الجسدي والتوتر العصبي.



الجوزاء:

مهنيًا: تبدو واثقا بنفسك ومنفتحًا على كل الآفاق، وقادرًا على إدارة الآخرين بحكمة، وتفرح لانفراج مالي أو نجاح صفقة تجارية.

عاطفيًا: تبدو الانفعالات العاطفية شديدة، وتعرف لقاء استثنائيًا، عقلك الراجح يوحي بالثقة، وأسلوبك في التعامل مع الشريك متزن وسليم.

صحيًا: تمضي وقتًا طويلًا جالسًا وراء مكتبك، عليك بالاسترخاء والقيام ببعض التمارين الرياضية الخفيفة وذلك لتحسين حركة الدورة الدموية.



السرطان:

مهنيًا: لا تلم أحدًا ولا تتذمر، إحذر الارتباك بسبب ظروف طارئة، قد تنقلب بعض الأوضاع، أو تضطر إلى مواجهة حالة جديدة، وتحاش التصرّفات الانفعالية.

عاطفيًا: تتحسن حياتك العاطفية وتفرح لاجتماع قريب، باستطاعتك ترك انطباعات إيجابية والحصول على ما تريد من الشريك.

صحيًا: يراوح وضعك الصحي بين الجيد والمتذبذب، تبعًا للظروف التي تمر بها والمسؤوليات الكثيرة الملقاة على عاتقك.



الأسد:

مهنيًا: تبدو سعيدًا لمجرى الأمور تستطيع نيل ما تريد بفضل الحظوظ الدسمة للتقدم نحو أهدافك بكفاءة قصوى ما يجعلك مطلا على الكثير من الفرص المالية والعملية.

عاطفيًا: يبدو هذا اليوم مصيريًا في حياة بعض مواليد الأسد، الذين يتمتعون بجاذبية قصوى وبحب للحياة ومشاعر متدفقة ومتطرفة في بعض الأحيان.

صحيًا: أضف المتعة إلى الرياضة، ويكون ذلك بممارسة التمارين التي تشعرك بالاستمتاع أثناء القيام بها، كالمشي منفردًا أو مع الأصدقاء.



العذراء:

مهنيًا: تسعى إلى الأمام في العمل، وتقوم بكل الخطوات اللازمة لبلوغ الأفضل ما يجعل مستقبلك خاليًا من المخاطر.

عاطفيًا: أمامك فرصة ثانية لكي تعود عن قرار أخطأت باتخاذه، أو لكي تبني السلام مع الزوج أو الحبيب، أو من أجل استعادة حبيب رحل أو إعادة التوازن إلى علاقة كانت مهددة.

صحيًا: لا تكثر من العمل والسهر، عليك الاسترخاء واللجوء إلى النوم باكرًا، همومك الفكرية تؤثر سلبًا في قوة عطائك.



الميزان:

مهنيًا: كن مستبقًا لبعض الأمور التي يمكن أن تؤذيك جسديًا ومعنويًا، الوقاية أفضل من العلاج، هكذا تتجنب أي سلبية طوال هذا اليوم.

عاطفيًا: يدخل كوكب الزهرة إلى برج الدلو ما يدل على توق نحو ارتباط أو زواج ويؤشر إلى فترة عاطفية تتحلى بعذوبة وتناغم.

صحيًا: تتمتع بصحة ممتازة وبقدرة على مقاومة الأمراض على أنواعها، ولكن هذا لا يعني الابتعاد عن ممارسة الرياضة



العقرب:

مهنيًا: تتوفر لك بعض الفرص والاتصالات المفيدة، كما تجد مصادر تحقيق المكاسب عبر بعض المؤسسات المالية أو التجارية ما يجعلك تطل على فترة مزدهرة.

عاطفيًا: سعادة كبيرة وغير متوقعة في طريقها إليك، وهذا سببه التفاهم التام على العناوين الأساسية بينك وبين الشريك.

صحيًا: الخضار والفاكهة تعتبر ضرورية في حياتنا اليومية، والاعتماد عليها ضروري، كذلك يجب عدم تناول الطعام في وقت متأخر.



القوس:

مهنيًا: يتسلّط الضوء على أعمالك كافّة هذا ومن المفضل أن تركّز على السبل المناسبة للوصول إلى أهدافك لأنك تتمتّع بأفكار خلاّقة وقدرة على إيجاد الحلول السهلة والذكيّة.

عاطفيًا: حياتك العاطفية مليئة بالمفاجآت وقد تتحول علاقة لك بشخص التقيته أخيرًا إلى قصة حب حقيقية، وتمضيان معًا أوقاتًا جيدة.

صحيًا: لا خوف عليك من تعرضك لوعكة صحية لأن الظروف الفلكية تضمن لك العافية والنشاط.



الجدي:

مهنيًا: تسعى جاهدًا هذا الأسبوع للوصول إلى القمّة، وبالتالي من الطبيعي أن يرافقك النجاح مع تواجد القمر في برجك ما يجعلك تصل الى الذروة على الصعيد المهني والشخصي.

عاطفيًا: ينقصك التوازن في المخططات التي تعدها لزواج أو لإرساء علاقة طويلة الأمد، بانتظارك أحد مواليد الميزان وتشاركه الحب.

صحيًا: قد تعاني صحتك تراجعًا او وعكة، تمالك أعصابك، ولا تكن ضحية الانفعال، وتحتاج إلى بعض الرعاية والدعم.



الدلو:

مهنيًا: لا تتهرب من واجباتك، ولا تخيّب الآمال المعقودة عليك، بل كن متحسبًا جدًا للأحداث التي يمكن أن تطرأ في أي لحظة.

عاطفيًا: سعادة كبيرة وبحث عن آفاق جديدة، وهذا له انعكاسات إيجابية تساعدك لتطوير العلاقة مع الشريك.

صحيًا: تقرر إجراء فحص طبي عام للتأكد من عدم إصابتك بأي مرض على صحة السلامة.



الحوت:

مهنيًا: تحالفك الحظوظ وستتمكن من إنجاز مشروع كنت قد بدأته منذ فترة فيُبصر النور وتلقى الدعم والتشجيع من الأصدقاء والمعنيين.

عاطفيًا: إذا واجهتك صعوبات فيجب أن تتعامل معها بروية، وأن تبتعد عن أجواء النزاعات، وخصوصًا إذا اضطررت إلى تقديم الكثير من التنازلات.

صحيًا: خفت جميع الضغوط عليك، لكن يجب أن تساهم في إعادة النشاط والحيوية إلى صحتك إذا كنت تشعر بالإرهاق نتيجة الضغوط الماضية.