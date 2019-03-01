بالصور.. جمهور محمد منير ينتظرون انطلاق حفله الغنائى بالقاهرة الجديدة

توافد الآلاف من جمهور المطرب محمد منير لحضور حفله الغنائي المقرر انطلاقه بعد قليل، داخل حديقة الأسرة في القاهرة الجديدة.



ومن المقرر أن تشارك المطربة أمينة الكينج محمد منير الغناء في نهاية الحفل وتقديمهما أغنية ديو سويا.



ويعتبر هذا الحفل هو الأول للكينج محمد منير بعد إطلاق ألبومه الجديد "وطن"، والذي طرح منه عدد من الأغنيات على طريقة السينجل وهم "أبعد عينيك عني، وروح، وأهل أول، ولو باقي في عمري، وطاق طاقية"، ومن المقرر أن يطرح باقى أغانى الألبوم عقب الحفل.

