ارتفاع مؤشرات الأسهم في ألمانيا عند نهاية جلسة اليوم

أغلقت الأسهم في ألمانيا مرتفعة في نهاية تداولات اليوم الجمعة، حيث صحبت المؤشرات للأعلى، وسُجلت مكاسب في قطاعات الموارد الأساسية، الغذاء والمشروبات والتكنولوجيا.



عند نهاية التداولات في فرانكفورت، داكس 30 أغلق على ارتفاع عند 0.75%، ووصل إلى خلال 3 شهور أعلى مستوى قياسيًا له، بينما مؤشر MDAX عزز مكانته عند 1.12% ومؤشر TecDAX التكنولوجي عزز مكانته عند 1.37%.



من بين الأسهم القيادية اليوم في داكس 30 برز سهم Deutsche Lufthansa AG (DE:LHAG)‎، الذي ارتفعت قيمته 2.32% أو 0.520 نقطة وبلغ سعره 22.970 عند الإغلاق.



وفي المقابل، سهم بيرسيدورف اكسيمجزيلشفت (DE:BEIG) واصل ارتفاعه عند 2.21% أو 1.800 نقطة وأغلق عند سعر 83.360، في حين سهم فولكس فاجن إي جي (DE:VOWG_p) زاد 2.17% أو 3.28 نقطة بسعر 154.18 عند نهاية الجلسة.