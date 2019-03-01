"جاجوار لاند روفر" تستعد للإعلان عن استثمار كبير فى المملكة المتحدة

ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) اليوم الجمعة أن شركة جاجوار لاند روفر لصناعة السيارات الفاخرة، وهي جزء من تاتا موتورز، تستعد للإعلان عن استثمار بمئات الملايين من الجنيهات الإسترلينية في بريطانيا.



وسيكون الاستثمار المذكور نبأً سارًا نادرًا لقطاع السيارات في بريطانيا الذي يسجل حاليًا انخفاضًا في المبيعات والاستثمار والإنتاج.



ووصفت متحدثة باسم جاجوار لاند روفر التقرير بأنه تكهنات.



وفي الشهر الماضي، تكبدت تاتا موتورز، المالكة لجاجوار لاند روفر، أكبر خسارة فصلية على الإطلاق في تاريخ الشركات الهندية وبلغت حوالي أربعة مليارات دولار مع هبوط المبيعات في الصين.



بعد ذلك، أعلنت جاجوار لاند روفر عن خطط لإلغاء نحو 4500 وظيفة، معظمها في بريطانيا، في الوقت الذي تواجه فيه شركة صناعة السيارات انخفاضا في الطلب من الصين وتراجعًا في مبيعات السيارات التي تعمل بالديزل في أوروبا.