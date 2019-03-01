ارتفاع مؤشرات الأسهم فى المملكة المتحدة عند نهاية جلسة اليوم

أغلقت الأسهم في المملكة المتحدة مرتفعة في نهاية تداولات اليوم الجمعة، حيث صحبت المؤشرات للأعلى، وسُجلت مكاسب في قطاعات الخدمات والتوزيع للمعدات النفطية، التبغ والأخشاب والورق.



عند نهاية التداولات في لندن، Investing.com بريطانيا 100 سجل ارتفاع عند 0.47%.



من بين الأسهم القيادية اليوم في Investing.com بريطانيا 100، برز سهم WPP PLC (LON:WPP)‎، الذي ارتفعت قيمته 4.89% أو 40.40 نقطة وبلغ سعره 866.20 عند الإغلاق. في المقابل، سهم Mediclinic International PLC (LON:MDCM)‎ واصل ارتفاعه عند 4.37% أو 13.90 نقطة وأغلق عند سعر 331.80، في حين سهم London Stock Exchange Group PLC (LON:LSE)‎ زاد 4.17% أو 188.00 نقطة بسعر 4695.00 عند نهاية الجلسة.