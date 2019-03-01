"مستقبل وطن" ينظم معرضًا للملابس الجاهزة بالوادى الجديد (صور)

نظم حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، بمحافظة الوادى الجديد، معرضًا للملابس الجاهزة والمفروشات بمركز شباب الفتح بمدينة موط، مركز الواحة الداخلة، وذلك فى إطار جهود الحزب لتوفير الملابس الجاهزة لمحدودى الدخل والفقراء بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة لا تقل عن 40%.



وأشارت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الوادى الجديد، إلى مشاركة في المعرض بعض أصحاب المحلات التجارية وجمعيات الأسر المتجة والجمعيات الأهلية.



يأتى ذلك في إطار السياسة التي ينتهجها الحزب، بتنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة الاجتماعية والثقافية والرياضية لتقديم الخدمات للشباب والمواطنين للتخفيف عنهم.