حظك اليوم.. برج الحمل السبت 2 مارس 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى حظك اليوم السبت وفيما يخص برج الحمل قالت:-



مهنيًا: تؤدي الشراكة دورًا في توجهات هذا اليوم، فتناقش أمرًا وتقدم فكرة جديدة وتهتم بعلاقة مع بعض النافذين أو الأطراف الفاعلة.



عاطفيًا: يتحدث هذا اليوم عن مكاسب عبر بعض الشراكات حتى العاطفية منها، وتلمس دعمًا ومساعدة، ولن تشعر بالوحدة.



صحيًا: وضعك الصحي على خير ما يرام، ولكن قد تشعر بالحاجة إلى القيام بأمور كثيرة، فتعلم كيف توظف وقتك بشكل يتلاءم مع متطلباتك إن كنت لا تريد أن ترهق نفسك بسرعة.