القاهرة : السبت 02 مارس 2019
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الأبراج اليوم
السبت 02/مارس/2019 - 02:11 ص

حظك اليوم.. برج الحمل السبت 2 مارس 2019

برج الحمل
برج الحمل
dostor.org/2536587

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى حظك اليوم السبت وفيما يخص برج الحمل قالت:-

مهنيًا: تؤدي الشراكة دورًا في توجهات هذا اليوم، فتناقش أمرًا وتقدم فكرة جديدة وتهتم بعلاقة مع بعض النافذين أو الأطراف الفاعلة.

عاطفيًا: يتحدث هذا اليوم عن مكاسب عبر بعض الشراكات حتى العاطفية منها، وتلمس دعمًا ومساعدة، ولن تشعر بالوحدة.

صحيًا: وضعك الصحي على خير ما يرام، ولكن قد تشعر بالحاجة إلى القيام بأمور كثيرة، فتعلم كيف توظف وقتك بشكل يتلاءم مع متطلباتك إن كنت لا تريد أن ترهق نفسك بسرعة.

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