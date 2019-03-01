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الجمعة 01/مارس/2019 - 08:30 م

ختام فعاليات قافلة "طب الإسكندرية" بواحة سيوة

ختام فعاليات قافلة
أحمد عاشور
dostor.org/2536576

اختتمت القافلة السنوية، التي نظمتها كلية الطب بالتعاون مع نادي روتاري الإسكندرية إلى واحة سيوة، فعالياتها اليوم الجمعة، بعدما استمرت لمدة خمسة أيام، قدمت خلالها بتقديم خدمات علاجية مجانية للمواطنين بواحة سيوة، وبتكلفة إجمالية بلغت أكثر من مليون جنيه.

وقال الدكتور عاصم عبدالرازق، الأستاذ بكلية الطب، والمشرف على القافلة، إن هذه القافلة تأتى للعام السادس عشر على التوالي، وضمت أساتذة متخصصون فى كافة التخصصات الطبية، أجرت خلال فترة عملها الكشف على ٤٢٩٢ حالة منها ٣٨٣ في طب الأسنان، و٣٧٢ حالة أطفال، ٥٦٩ في الأنف والأذن والحنجرة، ٦٧١ باطنة، ١٨٧ جراحة، ٣٦٧ جلدية، ٥٧١ رمد، ٥٩٩ عظام، ١٠٩ مسالك بولية، كما تم عمل ٣١١ إشاعة للمرضى المحتاجين منها ١٨٧ أشعة عادية، ١٠٣ أشعة موجات صوتية، و٢١ أشعة مقطعية، بالإضافة إلى عمل ٣١٣ نظارة طبية.

وأضاف أن القافلة أجرت أيضًا ١٦٦ عملية جراحية منها ٤٤ عملية فى تخصص الجراحة العامة، و٣٨ عملية في تخصص الأنف والأذن والحنجرة، و٣٦ في الرمد، و٤٠ في العظام، و٨ في النساء والولادة، كما تم صرف ١٨٥٠ روشتة مجانية بخلاف ماتم صرفه لإجراء العمليات الجراحية.

ختام فعاليات قافلة "طب الإسكندرية" بواحة سيوة
ختام فعاليات قافلة "طب الإسكندرية" بواحة سيوة
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