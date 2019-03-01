الجالية المصرية بالكويت تقيم معرضًا فنيًا للرسم التراثي (صور)

أقامت الجالية المصرية بالكويت معرضًا فنيًا للرسم التراثي، وذلك بمناسبة احتفالات الكويت بالعيد الوطني وعيد التحرير، ودعمًا من المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، متمثلًا في الأمين العام المساعد لقطاع الفنون بالمجلس دكتور بدر الدويش، والفنانين المتطوعين لتدريب هذه الكوكبة من الفنانين الصغار وهم: "شريف القرشي ومحمد خاطر ونهى حمدي وفارس الميري" الذين أنجزوا ٧٢ لوحة مع الفنانين الصغار في زمن قياسي في ورشتين عمل متفرقتين، فكانت هذه النتائج الرائعة والتي تدل على مستقبل فنانين كبار.



وكان في مقدمة الحضور الأمين العام لاتحاد المصريين بالخارج علاء سليم، والنحات الكويتي الكبير سامي محمد ورئيس جمعية الكريكاتير الكويتية محمد ثلاب والإعلامي الكبير مفرح الشمري، وباقة من ألمع نجوم الإعلام والفن والمهتمين بالفنون التشكيلية.