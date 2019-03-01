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الجمعة 01/مارس/2019 - 08:25 م

بالتجارب الشخصية.. أسرار وضع المكياج "ثلج وكريم مرطب"

بالتجارب الشخصية..
نور أيمن
dostor.org/2536568

اعتادت أغلبية الفتيات في الفترة الأخيرة على وضع المكياج بشكل يومي، فلا يمكن الاستغناء عنه إذا كان في الذهاب للعمل أو الجامعة أو مناسبة ما، فبرغم تداوله بين الجميع إلا أنه للمكياج أسرار كثيرة يجهلها البعض خاصة الفتيات المبتدئة التعلم.

إذا كنتِ لا تملكين خبرة كاملة في وضع المكياج، يمكنك التعلم من خلال تجارب البعض الشخصية في وضع مستحضرات التجميل بطرق خاصة، لها سرها وطابعها الخاص.

قالت أمل هشام، إنها تعرفت على سر ترطيب البشرة قبل وضع كريم الأساس من صديقتها، فعن طريق أي نوع من الكريم المرطب ويوضع على البشرة قبل وضع كريم الأساس يكون توزيعه بسهولة ويعطي شكل مميز، مع تفادي توهج البشرة، بجانب أن استخدام الكريم المرطب يمنع وصول كريم الأساس للمسام.

بينما رضوى حمدي أوضحت ما تعرفه من أسرار وضع المكياج، أنه يجب وضع "كونسيلر أو بودر حوالين العين قبل الفاونديشن"، وكذلك يمكن تثبيت كريم الأثاث عن طريق تمرير قطعة من الثلج على الوجه بهدوء.

"البدء برسم الديبلاينر من وراء لا من أمام"، اكتشفت نورهان محمد سر وضع "الديبلاينر" ذلك المستحضر الذي يشكل أزمة لكثير من الفتيات في عدم القدرة على وضعه بشكل صحيح، فيكون الحصول عليه بصورة أسهل عن طريق البدء في رسمه من آخر العين وليس من أولها -حسبما أوضحت-.

يمكنك تكثيف الرموش وتفادي وضعها صناعيًا عن طريق بودر التلج للأطفال، يتم وضعها على الرموش قبل الماسكرا، بجانب أيضًا إمكانية وضع كريم خاص بالرموش، ويتم تسريحها لفوق مش للتطاول، -بحسب ما أوضحت رضوى عبدالنعم-.

أما عن وضع أحمر الشفاة، فكانت إيفا صاحبة السر في ضرورة وضع نوعين فوق بعضهم من أحمر الشفاة لتفادي محوه، كذلك يمكن تكبير الشفاة وإعطائها شكلًا بارزًا بوضع جزء من كريم الأساس عليها قبل "الروج"، وهناك طريقة أخرى يثبت بها أحمر الشفاة، وهي وضع "أيشادوا" قبله يساعد على تثبيته لأطول ساعات ممكنة.

هناك طريقة معينة يمكن الاستعانة بها في وضع أحمر الخدود على الوجه، وهي شفط الفم داخلًا ثم توزيعه على عظمتي الخدين، -حسبما أوضحت منة فاروق-.

بالتجارب الشخصية.. أسرار وضع المكياج "ثلج وكريم مرطب"
بالتجارب الشخصية.. أسرار وضع المكياج "ثلج وكريم مرطب"
بالتجارب الشخصية.. أسرار وضع المكياج "ثلج وكريم مرطب"
بالتجارب الشخصية.. أسرار وضع المكياج "ثلج وكريم مرطب"
بالتجارب الشخصية.. أسرار وضع المكياج "ثلج وكريم مرطب"
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