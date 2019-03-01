الجيش الجزائري يعلن كشف وتدمير قنبلتي تقليديتي الصنع

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية عن كشف وتدمير قنبلتين تقليديتي الصنع إثر عملية بحث وتمشيط بولاية المدية (شمال).



وقالت وزارة الدفاع الجزائرية، في بيان لها اليوم الجمعة، إنه "في إطار مكافحة الإرهاب كشفت ودمرت مفرزة (دورية) للجيش أمس قنبلتين تقليديتي الصنع، وذلك إثر عملية بحث وتمشيط بالمدية".



وأضاف البيان أنه "في إطار محاربة الجريمة المنظمة، أوقفت مفارز (دوريات) للجيش خلال عمليات متفرقة بكل من جانت (جنوب شرق) وتمنراست (جنوب) أربعة منقبين عن الذهب وضبطت جهازي كشف عن المعادن وخمسة مولدات كهربائية ومطرقتي ضغط".



وأشار البيان إلى توقيف تاجري مخدرات بولايتي وهران وسيدي بلعباس (شمال غرب) بحوزتهما 24،4 كيلوجرام من المخدرات، بالإضافة إلى قنبلة يدوية و28 طلقة عيار 9 ملم، في حين أحبط حرس السواحل محاولات هجرة غير شرعية لـ37 شخصًا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع بوهران.

