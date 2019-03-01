القاهرة : الجمعة 01 مارس 2019
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الجمعة 01/مارس/2019 - 08:10 م

للمرة الخامسة على التوالي.. "المراغي" رئيسًا للجنة الحريات بمنظمة العمل

للمرة الخامسة على
دعاء جابر
dostor.org/2536560

عقدت لجنة الحريات النقابية بمنظمة العمل العربية، اجتماعها الدوري رقم (38) استعرضت فيه تقرير اللجنة ونشاطها في الفترة الماضية.

واستأنفت اللجنة أعمالها بالجلسة الإجرائية، حيث تم انتخاب هيئة مكتبها على النحو التالي:
ـ النائب جبالي المراغي (مصر) رئيسًا.
ـ المهندس علي صبيح علي (العراق) نائبًا للرئيس.
ـ حمدي أحمد (مكتب العمل العربي) مقررًا.

واستعرضت اللجنة في اجتماعها، جدول أعمال مؤتمر العمل العربي، المقرر عقده منتصف أبريل المقبل بالقاهرة، مؤكدة على أهمية تفعيل الاتفاقيات العربية بشأن الحقوق والحريات النقابية لخدمة العمال العرب.

جدير بالذكر أن اختيار المراغي رئيسًا للجنة الحريات جاء للمرة الخامسة على التوالي.

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