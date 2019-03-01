"ثقافة البحر الأحمر" تشارك في ملتقى القاهرة للرسوم المتحركة

انطلقت فعاليات الدورة الثانية عشر من ملتقى القاهرة الدولى للرسوم المتحركة الذى ينظمه صندوق التنمية الثقافية؛ بالتعاون مع الجمعية المصرية للرسوم المتحركة، حيث نظم قصر ثقافة الغردقة عرض أفلام الرسوم المتحركة "ألف ليلة وليلة، جحا وحلم القمر" والأخير من الحكايات الشعبية وهو طفل له أحلام وكان دائما يحاول السعي إليها؛ يأتي ذلك فى إطار التعاون المشترك بين الهيئة العامة لقصور الثقافة وقطاعات الوزارة.



كما قدم قصر ثقافة رأس غارب سلسلة متنوعة من أفلام الكارتون تدعوا للقيم والأخلاق مثل "حسن معاملة الجار والصديق والكبير والمحافظة على العادات والتقاليد" يوميا في الفترة المسائية.



وفي بيت ثقافة القصير عرض الفرع سلسلة أفلام رسوم متحركة (كارتون) مفيدة وهادفة بالبروجكتور للأطفال بالتزامن مع ملتقى القاهرة الدولي للرسوم المتحركة ببيت ثقافة القصير، بجانب محاضرة بعنوان "حسن الخلق" بالتعاون مع مشيخة الأزهر أوضحت أن تحلي الإنسان بالأخلاق الحسنة وظهورها على شخصه في رضاه وغضبه وسائر أحواله يعد من أعظم القربات لله تعالى.



كما أعد البيت محاضرة بعنوان "أهمية اللغة العربية السليمة في الكتابة" ضمن ورشة نادي أدب الطفل بالبيت ألقاها شاذلى حسن بمدرسة العوينة الجديدة، تلاه عرض لفرقة الفنون التلقائية.



وفي الشلاتين عقد قصر الثقافة محاضرة بعنوان "مصادر الطاقة النظيفة بمثلث الجنوب" بمدرسة سعد أبو ريدة أوضح خلالها أشرف أحمد يوسف عن المصادر الموجودة بالجنوب من جبال الذهب المنتشرة من مرسى علم حتى رأس حدربة والمناطق المنتشرة بالبترول.



كما نفذ قصر ثقافة حلايب ورشة فنون تشكيلية فى مدرسة حلايب الابتدائية باستخدام ورق البريستول والألوان المختلفة في رسم حر، وفي أبو رماد قدم قصر الثقافة ورشة فنية "رسم حر علي ورق البريستول بالألوان الفلوماستر والخشب" لتنمية المهارات الفنية لأطفال القرية.



كما نظم بيت ثقافة الحمراوين ورشة فنية للرسم الحر بالتعاون مع مدرسة فاطمة الزهراء الإعدادية المشتركة الرسم؛ وهو عبارة عن شكل من أشكال الفنون التي تستلزم عمل علاقة ما علي سطح ما بحيث يتم التعبير عنها من خلال الخطوط أو البقع باستعمال أدوات رسم مثل الألوان سواء الخشبية أو المائية أو الزيتية