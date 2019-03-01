القاهرة : الجمعة 01 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
11:16 م

تفاصيل خطة «النقل» لتطوير منظومة السكك الحديدية بتكلفة 160 مليار جنيه
12:31 م

هنية: مباحثاتنا فى القاهرة حول المفقودين الأربعة هى الأكثر أهمية
07:25 م

الساحرة.. منة شلبى: أدوارى الفنية لا تشبهنى.. وأقرأ سيناريو مسلسل جديد

06:38 م

كيفية غُسل والصلاة على من مات حرقًا؟ الأزهر يجيب
07:30 م

مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر HD مباشر MATCH
04:41 م

خاص.. وفد حماس برئاسة هنية يغادر القاهرة إلى غزة
03:22 م

CBC Sport HD | مشاهدة مباراة ليفربول ووواتفورد بث مباشر liverpool vs watford
12:36 م

فيديو من كاميرات المراقبة يرصد لحظة وقوع حادث قطار "محطة مصر"
10:58 ص

النيابة تأمر بتفريغ كاميرات المراقبة في حريق قطار محطة مصر
10:56 ص

التحقيقات الأولية تكشف خطأ السائق في حادث "محطة مصر"
08:44 م

مفاجأة.. الأهلى ينهى اتفاقًا لضم كريم بامبو لمدة 5 مواسم

05:56 م

العالم يحتفل بذكرى "غاندي": أفكاره ألهمت المصريين فى مكافحة الاستعمار
الثقافة
الجمعة 01/مارس/2019 - 08:06 م

"ثقافة البحر الأحمر" تشارك في ملتقى القاهرة للرسوم المتحركة

ثقافة البحر الأحمر
حسام الضمراني
dostor.org/2536554

انطلقت فعاليات الدورة الثانية عشر من ملتقى القاهرة الدولى للرسوم المتحركة الذى ينظمه صندوق التنمية الثقافية؛ بالتعاون مع الجمعية المصرية للرسوم المتحركة، حيث نظم قصر ثقافة الغردقة عرض أفلام الرسوم المتحركة "ألف ليلة وليلة، جحا وحلم القمر" والأخير من الحكايات الشعبية وهو طفل له أحلام وكان دائما يحاول السعي إليها؛ يأتي ذلك فى إطار التعاون المشترك بين الهيئة العامة لقصور الثقافة وقطاعات الوزارة.

كما قدم قصر ثقافة رأس غارب سلسلة متنوعة من أفلام الكارتون تدعوا للقيم والأخلاق مثل "حسن معاملة الجار والصديق والكبير والمحافظة على العادات والتقاليد" يوميا في الفترة المسائية.

وفي بيت ثقافة القصير عرض الفرع سلسلة أفلام رسوم متحركة (كارتون) مفيدة وهادفة بالبروجكتور للأطفال بالتزامن مع ملتقى القاهرة الدولي للرسوم المتحركة ببيت ثقافة القصير، بجانب محاضرة بعنوان "حسن الخلق" بالتعاون مع مشيخة الأزهر أوضحت أن تحلي الإنسان بالأخلاق الحسنة وظهورها على شخصه في رضاه وغضبه وسائر أحواله يعد من أعظم القربات لله تعالى.

كما أعد البيت محاضرة بعنوان "أهمية اللغة العربية السليمة في الكتابة" ضمن ورشة نادي أدب الطفل بالبيت ألقاها شاذلى حسن بمدرسة العوينة الجديدة، تلاه عرض لفرقة الفنون التلقائية.

وفي الشلاتين عقد قصر الثقافة محاضرة بعنوان "مصادر الطاقة النظيفة بمثلث الجنوب" بمدرسة سعد أبو ريدة أوضح خلالها أشرف أحمد يوسف عن المصادر الموجودة بالجنوب من جبال الذهب المنتشرة من مرسى علم حتى رأس حدربة والمناطق المنتشرة بالبترول.

كما نفذ قصر ثقافة حلايب ورشة فنون تشكيلية فى مدرسة حلايب الابتدائية باستخدام ورق البريستول والألوان المختلفة في رسم حر، وفي أبو رماد قدم قصر الثقافة ورشة فنية "رسم حر علي ورق البريستول بالألوان الفلوماستر والخشب" لتنمية المهارات الفنية لأطفال القرية.

كما نظم بيت ثقافة الحمراوين ورشة فنية للرسم الحر بالتعاون مع مدرسة فاطمة الزهراء الإعدادية المشتركة الرسم؛ وهو عبارة عن شكل من أشكال الفنون التي تستلزم عمل علاقة ما علي سطح ما بحيث يتم التعبير عنها من خلال الخطوط أو البقع باستعمال أدوات رسم مثل الألوان سواء الخشبية أو المائية أو الزيتية

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهرين

مترجم «صلاة لأجل مارلين مونرو»: الشقراء المغرية كانت «شاعرة حزينة»

منذ أقل من شهرين

الواثق.. قصة 50 سنة مسؤولية في حياة محمد بن راشد

منذ 3 شهر

"روائع كوكب الشرق" فى أمسية فنية بمكتبة القاهرة الكبرى

منذ 3 شهر

العبقري الملحد.. خطاب لـ«أينشتاين» يباع بـ3 ملايين دولار: الدين خرافة.. واليهود ليسوا شعب الله المختار

منذ 4 شهر

الكابتن.. حكايات إبراهيم عبدالمجيد مع الكرة: القراءة منعتني من الاحتراف

منذ 4 شهر

المتوهج.. يوسف إدريس فى حوار غير منشور: أنا رسول الكتابة.. وروايات نجيب محفوظ لا تعجبنى

الآن

مصدر أمني يكشف حقيقة إصابة البلتاجى بجلطة دماغية

تشييع جنازة "وسام حنفي" ضحية حادث محطة مصر في الإسكندرية (صور)

"التموين": 7 شركات ومضارب تستلم الأرز الصيني لتعبئته بسعر 9 جنيهات

محافظ القاهرة: وضع شاشات عرض بالأحياء خلال البطولة الإفريقية

ads
الأكثر قراءة

"الخارجية" تهيب بالمواطنين الالتزام بالقواعد الجديدة فى السودان

جروس يعد جماهير الزمالك: سنفوز أمام بترو أتلتيكو

السعودية تسقط جنسية ابن أسامة بن لادن

التضامن تعلن بدء صرف معاشات شهر مارس

ألبومات الصور

"معًا للتنمية" تنظم قافلة طبية بقرية الغريزات فى سوهاج

بالصور.. أهالي أسوان يشيعون "محمود لامور" ثاني ضحايا محطة مصر

ضبط عاطل احتجز طفل داخل حجرة مهجورة في الغربية

محافظ سوهاج يوجه برفع الإشغالات بميدان "الشهيد"

رياضة

جروس يعد جماهير الزمالك: سنفوز أمام بترو أتلتيكو

ساري يرفض تحديد موعد عودة كيبا لحراسة مرمى تشلسي

الجزيرة يقسو على عجمان بثلاثية نظيفة في الدوري الإماراتي

نجم الساعة

أحد أقارب مصابي محطة مصر:"تعرفنا عليه من الفيس بوك"

الأكثر قراءة

"الخارجية" تهيب بالمواطنين الالتزام بالقواعد الجديدة فى السودان

جروس يعد جماهير الزمالك: سنفوز أمام بترو أتلتيكو

السعودية تسقط جنسية ابن أسامة بن لادن

التضامن تعلن بدء صرف معاشات شهر مارس

ads
كشكول

غداً.. «شوقي» و«الخشت» يشهدان تحضيرية مؤتمر التعليم في مصر

عين شمس تنفي وفاة مصابين محطة مصر بمستشفايتها

محافظ الإسماعيلية والقنصل الصينى يفتتحان معرضًا بجامعة قناة السويس

ورشة تدريبية حول الحقن المجهري وأطفال الأنابيب بجامعة الأزهر

زراعة الأزهر بالقاهرة تنعى مُعيد توفي في حادث محطة مصر

الأمصار

"جمعة المرأة الفلسطينية" عنوان مسيرة العودة الأسبوع المقبل

الجامعة العربية تدين حادث التفجير الإرهابي في مقديشيو

صلاة الغائب في المسجد الأقصى على ضحايا قطار محطة مصر "فيديو"

الصحة بغزة: 9 اصابات على الحدود و"حماس": نحن أمام إرادة شعبية صلبة

الشرطة الجزائرية تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين في العاصمة

مرايا الابداع

الطريق يعود إلى الخلف

أفهم!

ads
منوعات

لعشاق الشوكولاتة... تذوق واحصل على راتب

اسكتلندي يدخل المستشفى بسبب الانتصاب الدائم.. والسبب إبرة حرق الدهون

العثور على 50 ثعبانًا داخل منزل في ألمانيا

مقالات الرأي
اشرف عبد الشافي

​ أشرف عبدالشافى يكتب: بعت توفيق الحكيم بكام يا "معلم"؟!

ثروت الخرباوي

​ "إله العنف".. هل مات عبدالرحمن السندى مقتولًا؟

المزيد
الصحة

إنتاج أول قطرة عيون مصرية أحادية الجرعة بدون مواد حافظة

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎