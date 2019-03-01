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الجمعة 01/مارس/2019 - 08:06 م

الرئيس الألباني: نعتمد على مصر كشريك محوري لتحقيق الأمن في البحرالمتوسط

الرئيس الألباني إلير
الرئيس الألباني إلير ميتا
أ ش أ
dostor.org/2536553

أكد الرئيس الألباني إلير ميتا، أن بلاده تعتمد على مصر كشريك محوري لتحقيق الأمن في منطقة البحرالمتوسط وأبعد من ذلك، مشيرا إلى أن ألبانيا تسعى لتعزيز التعاون مع دول إفريقيا من خلال مصر.

وقال الرئيس الألباني -في مقابلة خاصة مع "قناة النيل" للأخبار مع الإعلامية أمل رشدي، بثت مساء اليوم الجمعة، إن العلاقات الثنائية بين مصر وألبانيا جيدة للغاية في مجال التعاون الثنائي وتحقيق مصلحة الدولتين، معتبرًا أن مصر تلعب دورًا بناءً على الساحة الدولية وتقدم رؤية، وهو ما ظهر أثناء القمة الأخيرة بشرم الشيخ.

وثمن الرئيس ميتا، الزيارة التي قام بها رئيس البرلمان المصري الدكتور على عبدالعال لبلاده، مشيرًا إلى قيام رئيس البرلمان الألباني بزيارة إلى مصر في القريب، وإلى قيام وفد من البلدين بتبادل الزيارات لتوطيد العلاقات بين مصر وألبانيا، معربًا عن تفاؤله بشأن العلاقة بين البلدين والتي تظهر قوة الدفع التي تستحقها البلدين بالنظر إلى الخلفية التاريخية لهما.

وأعرب الرئيس الألباني عن سعادته بزيارة مصر، وتفقد قناة السويس الجديدة وعدد من المشروعات التي وصفها بالرائعة والتي تنفذها مصر، بما يعكس سير مصر على المسار الصحيح، مؤكدًا أن مصر تمثل مركز ثقل للمنطقة، ومشيدًا في هذا الإطار بالرؤية المصرية لتحقيق التنمية الشاملة بالبلاد، وبجهودها الحثيثة في مكافحة الإرهاب، وتجربتها الناجحة في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وردا على سؤال بشأن التحديات التي تواجه العالم مثل الإرهاب، قال الرئيس الألباني إن أحد القضايا الرئيسية في مناقشتنا هو التعاون في القضايا الأمنية على وجه التحديد وبشكل أقوي، لمحاربة الإرهاب والتطرف العنيف، منوها بدور مصر المهم في هذا الخصوص، والذي يعد أمرًا مهمًا لألبانيا ولكل الدول المطلة على البحرالمتوسط.

وأضاف ميتا، أن ألبانيا تلعب أيضًا دورًا مهمًا في منطقة البلقان لمكافحة الإرهاب، مشيرًا إلى أن بلاده سوف ترأس منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بدءًا من شهر يناير من العام القادم، لذلك فإن ألبانيا ستبذل كل الجهود لتحقيق التعاون الأقوى بين كل الدول للتغلب على الإرهاب، لافتًا إلى أنه تابع باهتمام كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي -خلال مؤتمر الأمن الذي عقد بمدينة ميونخ الألمانية- والذي أكد خلالها أن مسألة الأمن مهمة للغاية.

وأوضح الرئيس الألباني أنه خلال الاجتماع المقرر انعقاده في القريب بين اللجنة الثنائية المشتركة بين مصر وألبانيا، والتي توصلت إلى مجموعة من الاتفاقات وهي جاهزة للتوقيع عليها، وتشمل مجال النقل البحري والثقافي والزراعي، بالإضافة إلى مجالات أخرى بما في ذلك أكاديمية العلوم والتعاون بين وكالات الأنباء الحكومية، مشيرًا إلى وجود اتفاق جديد بين مصر وألبانيا في التعاون السياحي ومجالات أخرى.

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