مبيعات السيارات بالسوق الأمريكي تتراجع في فبراير

تراجعت مبيعات الشركات العالمية من السيارات داخل السوق الأمريكي خلال الشهر الماضي، وسط تباطؤ الزخم الاقتصادي على الصعيد العالمي.



وكشف التقرير الشهري الصادر عن شركة "فيات كرايستلر"، اليوم الجمعة، أن مبيعاتها من المركبات تراجعت إلى 18.461 ألف سيارة خلال فبراير الماضي وهو أقل بنحو 2% مقابل الأرقام المسجلة في الفترة المماثلة من عام 2018.



وبالنسبة لبيانات شركة نيسان موتورز، فتراجعت شحناتها من السيارات بنسبة 12% في الشهر الماضي على أساس سنوي إلى 114.342 ألف مركبة.



وبحسب بيانات "تويوتا"، فإن إجمالي مبيعاتها من السيارات داخل السوق الأمريكي تراجعت إلى 172.748 ألف وحدة، وهو ما يمثل انخفاضًا بنحو 5.2% خلال فبراير الماضي مقارنة مع الفترة المقارنة من 2018.